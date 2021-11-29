Ege KBB kliniğine Türkiye'de ilk kez üst düzey ameliyathane mikroskobu - Son Dakika

Rektör Budak, Türkiye'de ilk kez bir kulak burun boğaz hastalıkları kliğince kullanılmaya başlanan mikroskobun hem hastalıkların tam anlamıyla ortadan kaldırılmasını hem olası komplikasyonların erken saptanmasını hem de hastaların ameliyat sonrası daha hızlı ve konforlu iyileşmesini sağladığını vurguladı.

Prof. Dr. Tayfun Kirazlı ise"Ülkemizde ilk defa çift floresanlı cerrahi mikroskobu Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın destekleriyle kliniğimize kazandırıldı. Bu cerrahi mikroskobun üstün özellikleri, anatomik yapıları çok daha rahat ayırt etmemizi sağlayacak dolayısıyla hastalarımıza çok fazla faydalı ve emniyetli ameliyatlar yapabileceğiz" diye konuştu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın destekleriyle bir ilke daha imza atıldı. EÜTF Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalına, üst düzey çift floresan ameliyathane mikroskobu kazandırıldı. Türkiye'de ilk kez bir kulak burun boğaz hastalıkları kliğince kullanılmaya başlanan mikroskopla ilgili Rektör Budak, "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde kulak zarı ve kulak kemikçiklerine yönelik yapılan ameliyatlar, ileri evre orta kulak enfeksiyonu ameliyatları, yüz felci tedavisinde uygulanan çeşitli ameliyatlar, kimi baş dönmesi hastalıklarına yönelik uygulanan cerrahi tedaviler de dahil olmak üzere birçok kulak cerrahisi operasyonu uygulanıyor. Üst düzey bir mikroskopu Türkiye'de ilk kez bir kulak burun boğaz hastalıkları kliğine kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

KULLANILMAYA BAŞLANDI

Üst düzey ameliyathane mikroskobunun anabilim dalı tarafından kullanılmaya başlandığını dile getiren Rektör Budak, "Bu mikroskop yardımı ile hastanemiz bünyesinde birçok ameliyat yapılıyor. İleri evre teknoloji ürünü olan mikroskop ameliyat esnasında 4K ultra HD görüntü, 3D ekran görüntüsü, değişik dalga boyunda görüntüler, video kayıt ve fotoğraf depolanabilmesi, farklı vücut yapıları için çeşitli renklendirme ve boyama uygulaması yapılabilmesi, hem hastalıkların tam anlamıyla ortadan kaldırılmasına hem olası komplikasyonların erken saptanmasına hem de hastaların ameliyat sonrası daha hızlı ve konforlu iyileşmesini sağlıyor. Üniversitemizi daha ileri noktalara taşımak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz" dedi.

"ANATOMİK YAPILARI ÇOK DAHA RAHAT AYIRT ETMEMİZİ SAĞLAYACAK"

Kulak hastalıklarının cerrahi tedavisinin, dar bir sahada ve küçük yapılarla çalışılması nedeniyle oldukça zor olduğunu kaydeden EÜTF Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Kirazlı, "Uzun yıllardır bu cerrahilerde cerrahi mikroskoplar kullanılıyor ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı da teknolojik gelişmelerin en fazla kullanıldığı bölümlerden biridir. Geçtiğimiz günlerde cerrahi mikroskoplarının gelişmesine paralel olarak ülkemizde ilk defa çift floresanlı cerrahi mikroskop bilimsel alt yapı projeleri ve Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın destekleriyle kliniğimize kazandırıldı. Bu cerrahi mikroskobun üstün özellikleri, anatomik yapıları çok daha rahat ayırt etmemizi sağlayacak dolayısıyla hastalarımıza çok fazla faydalı ve emniyetli ameliyatlar yapabileceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.