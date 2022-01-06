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Ege, kış gününde baharı yaşıyor - Son Dakika

Ege, kış gününde baharı yaşıyor

06.01.2022 10:35
Ege, kış gününde baharı yaşıyor

Ege Bölgesi'nin kıyı kesiminde, ocak ayının ilk haftasında termometreler 20 dereceyi gördü.

Ege Bölgesi'nin kıyı kesiminde, ocak ayının ilk haftasında termometreler 20 dereceyi gördü.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, ocak ayında en yüksek sıcaklığın 1 Ocak 2010'da 22,4 derece, en düşük sıcaklığın ise 4 Ocak 1942'de sıfırın altında 8,2 derece olarak ölçüldüğü İzmir'de, hava sıcaklığı bu yıl en yüksek sıcaklık rekoruna yaklaştı. Kentteki hava sıcaklığı 4 Ocak'ta, 20 derece olarak kayıtlara geçti.

Bölgede Çanakkale'de de sıcaklıklar 20 dereceye ulaşırken, Aydın ve Balıkesir'de en yüksek sıcaklık 18-19, Manisa'da ise 17 derece olarak ölçüldü.

Mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların 9 Ocak Pazar gününden itibaren düşmesi bekleniyor.

"Güney batılı sıcak hava kütlelerinin etkisi görülüyor"

Bakırçay Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fiziki Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, AA muhabirine, Türkiye'nin orta enlemlerde yer aldığı için kış aylarında bazen kutup, bazen de subtropik hava kütlelerinin etkisi altında kaldığını belirtti.

Yeni yılla birlikte bu yıl ülkenin güney kesimlerinde sıcaklığın arttığını vurgulayan Tağıl, şunları söyledi:

"Son yıllarda jet akımları, küresel ısınmanın bir sonucu olarak Kuzey Kutbu ve Atlantik arasında sıcaklık farkı azaldığı için, zayıflamış, gücünü yitirmiş, kıvrılarak soğuk havayı güneye ve sıcak havayı kuzeye doğru iterek aşırı hava koşullarına neden olmaya başlamıştır. Türkiye üzerinde de içinde bulunduğumuz günlerde Akdeniz üzerinden güney batılı ılık sıcak havayı sürükleyen hava kütlelerinin etkisi görülmektedir. Bu sıcak hava dalgasının Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerinde de belirtildiği gibi batı bölgelerimizde sıcaklığı 4-10 derece mevsim normallerinin üzerine çıkarması beklenmektedir."

Şermin Tağıl, hafta sonuna doğru yağışlı havanın etkili olmasının beklendiğini belirtti.

"Bitkiler olumsuz etkilenebilir"

Hava sıcaklıklarının zaman zaman mevsim normallerinin üstünde seyretmesinin normal olsa da bitkiler üzerinde olumsuz etkilere neden olabildiğini belirten Tağıl, şöyle dedi:

"Bulunduğumuz Orta Kuşak'ta hava sıcaklığı bitki gelişimi üzerinde büyük etkiye sahiptir. Özellikle kış mevsimindeki sıcak hava dalgaları bitki fenolojilerinin erkene kaymasına ve erken çiçeklenmeye yol açabilecektir. Küresel ısınmaya bağlı artan sıcaklıklara bitkiler, fenolojik safhalarını erkene çekerek tepki vermektedir. Aslında bitkiler, belirli bir süre düşük sıcaklık istemekte ve dinlenmektedir. Yaprağını döken birçok meyve ağaçları için soğuklama sıcaklıkları genellikle 7,2 derecedir. Özellikle, elma ve armut gibi 7,2 derecenin altında belirli bir süre kışlama, soğuklama gereksinimi olan meyvelerde, bu gereksinim tamamlanamayacağı için erken çiçeklenme gerçekleşeceği öngörülebilir. Bu durum, bitkinin geç don zararına uğrama riskinin artırmasına, dolayısı ile meyve üretimi üzerine olumsuz etkilerin oluşmasına yol açacaktır."

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Meteoroloji, Çanakkale, Ocak, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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