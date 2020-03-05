Ege kıyılarının su üstü, dünya zenginlerini cezbediyor - Son Dakika
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Ege kıyılarının su üstü, dünya zenginlerini cezbediyor

6 saat önce

Dünyanın pek çok bölgesinde korana virüsü nedeniyle insanlar bulunduğu bölgeden ayrılmamayı tercih ederken, Türkiye hem yer ütündeki cazibesi hem de su üstündeki cazibesi ile dünya zenginlerinin en çok tercih ettiği ülkelerden biri haline geldi.

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Dünyanın pek çok bölgesinde korana virüsü nedeniyle insanlar bulunduğu bölgeden ayrılmamayı tercih ederken, Türkiye hem yer ütündeki cazibesi hem de su üstündeki cazibesi ile dünya zenginlerinin en çok tercih ettiği ülkelerden biri haline geldi. Türkiye'nin 2020 yılında da turizmde en çok tercih edilen ülkelerin başında yer alacağını belirten Su Üstünde bolg yetkilisi Eren Budaklı, dünyanın önemli zenginlerinin özellikle Ege kıyılarını tercih ettiğini söyledi.


Son olarak Fethiye'de Meksikalı milyarder Alberto Baillres'in ağırlandığını belirten Budaklı, "Meksikalı milyarder Alberto Baillres sahibi olduğu, daha önce Project Safari olarak bilinen Maya Queen IV adlı yat ile Fethiye limanına demir attı. Hint Okyanusunda takımada olan Seyşeller'deki Madagaskar'dan gelen yat Fethiye'de akaryakıt ikmali yapıp ihtiyaçlarını aldı. 2008 yılında Blohm + Voss tarafından yaptırılmış olan mega yat, 15,88 m kiriş ve 4,25 m taslakla çelik bir gövdeye ve alüminyum üst yapıya sahip. 93 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğine sahip yatta, 8 kabinde 16 yolcu ve 24 mürettebatta sahip. Limanlarımız sadece yolcu gemilerine değil, mega yatlara da hizmet veriyor. Bu yatların ülkemizi tercih etmesi ülkemizin güvenli olduğunun göstergesi olduğu gibi ülke ekonomisine ve Türkiye'nin prestijinin göstergesidir" dedi. - MUĞLA

Türkiye, Fethiye, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:46 Kaynak: İHA
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