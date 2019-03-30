Ege-Koop'tan Çeşme'ye Organik Proje

Projede en küçüğü net 330 metrekare alanlarda 1+1, 2+1 ve 3+1 olarak tasarlanan tüm konutlar ahşap olacak. Her konutun ayrıca ortalama 200 metrekarelik hobi bahçesi de olacak.

Her konutun elektrik ihtiyacının güneş enerjisi ile karşılanacağını belirten Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, "ECO LİFE ILDIR"ın " Ege-Koop'un onurla kutladığı 35.yıl hediyesi" olduğunu belirterek "Herkesin hayalinde olan bir projeyi gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın, torunlarımızın özgürce toprakla buluşup oynayabilecekleri, ailelerin kendi bahçelerinde organik bir yaşam sürecekleri tarihi Ildır Köyüne 5 dakika, Ildır Körfezi'ne 500 metre mesafedeki "ECO LİFE ILDIR", yeni bir hayat sunacak. Sağlığımızı tehdit eden kirli havaya, hayatımızı beton yığınları arasında geçirmeye son verme zamanı geldi" dedi.

Ege-Koop'un 35 yıllık bilgi, birikim ve deneyimiyle birçok kesimden gelen yoğun istek üzerine Türkiye'de örnek olacak hobi bahçesi projesi için yola çıktıklarını belirten Aslan "Bir çok hastalığa şifa kaynağı olarak gösterilen vitamin ve oksijen deposu Çeşme Ildır'da, denize 500 metre mesafede zeytin ağaçları ve mandalina ağaçlarının olduğu tabiatla her mevsimi doyasıya yaşayacağımız bu proje, doğa dostu olduğu kadar tüm konforu da sunacak. İşletme kooperatifçiliği mantığıyla da su, kanal, elektrik, otopark, güvenlik, ağaç ve bahçe bakımı hizmeti de verilecek" diye konuştu.

"ECO LİFE ILDIR" projesinde; çok özel ahşap mimari ile doğal dokuya uygun ilk etapta 284 ahşap ev olacağını söyleyen Aslan "Uzun ve sağlıklı bir yaşam ortamında kendi komşunuzu kendiniz seçme avantajına sahip olacaksınız. İlk 50 şanslı aileye de özel fiyat sağlanacak. Yeşilin maviyle, doğanın da insanla kucaklaşıp kaynaştığı, dingin bir yaşam sürdüreceğiniz ve parlak güneşiyle, seyre doyamayacağınız, dört mevsim balık bulunan Ildır Körfezi manzarasıyla, sevginin, birlikteliklerin, güzelliklerin, ayrıcalıkların, doğa aşkının paylaşıldığı davetkar, bir o kadar da cennetten bir köşede gönlünüzce yaşayacaksınız" dedi.

HAYATI GÜZELLEŞTİREN PROJE

Bu proje ile insanların organik tarıma ilgisinin artmasını ve son yıllarda yok olmaya başlayan komşuluk kavramının da pekişmesini hedeflediklerini söyleyen Aslan, " Ege-Koop olarak 35 yıllık geçmişimizde 30 bin konutla birlikte 1000'in üzerinde vatandaşımızı arsa sahibi yaptığımız göz önünde bulundurulduğunda, tüm sektörlerin durağan bir dönemde oldukları bu zorlu zamanda diğerleri hayatta kalma mücadelesi verirken, biz sizin hayatınızı güzel kılma mücadelesi vermeye devam ediyoruz. Böylece 35 yıldır güven inşa eden Ege-Koop ailesi olarak, bir kez daha güvenin gerçek adresi olduğumuzu göstermenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.