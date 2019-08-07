Ege Koop'tan Türkiye'de bir ilk

Ege-Koop Ege Ticaret Merkezi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (İESOB) düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. İESOB Başkanı Zekeriye Mutlu, İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan ve İpekyolu Mühendislik Firması yetkililerinin katıldığı toplantıda konuşan Ege Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, "Ege Ticaret Merkezi, yeni nesil organize sanayi bölgesidir" dedi.

KENT İÇİNDE SIKIŞIKLIĞA SON

İzmir ticari hayatına her gün farklı sektörlerin dahil olduğunu, şehir içerisinde sıkışan işyerlerinin gelişip büyümede büyük zorluklarla karşılaştığını söyleyen Aslan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2018 yılında İmar Kanuna "KENTSEL SERVİS ALANI" kavramını ilave ettiğini belirtti. Kentsel Servis Alanı ile şehir içinde sıkışan işyerlerinin, kentsel dönüşüm planları kapsamında kent dışına taşınmasına olanak sağlandığını ifade eden Aslan, Türkiye'de ilk kez Ege Koop'un bunu hayata geçirdiğini söyledi.

BÜYÜME BAŞLAYACAK

İzmir nüfüsünün artması, kentteki yoğunluğuk yüzünden bir çok işyerinin "büyüme" sıkıntısıyla yaşadığını ifade eden Aslan "Bu işletmeler iş hacimlerini, üretim bantlarını, imalathanelerini büyütmek istiyorlar ki dış pazarlara açılabilsinler. İzmir ve Türkiye ekonomisinin büyümesi için önce bu iş yerleri büyümeli" dedi. Kentsel Servis Alanı kapsamında hayata geçirilecek Ege Koop Ege Ticaret Merkezi ile bu büyümeyi sağlayacaklarını belirten Aslan "Ege-Koop ailesi olarak 1 milyon metrekarelik alanın ilk aşamada 350 bin metrekaresi'nde 200 m2, 400 m2, 800 m2 işyerleri seçeneklerinden oluşan bu proje için elimizi taşın altına koyduk" dedi.

KONUT FİYATINA

Yüksek teknoloji kullanarak katma değerli mal ve hizmet üreten, yurtiçi ve yurtdışında satış yapan yeni firmaların Ege Koop Ege Ticaret Merkezi'nde yer alacağını söyleyen Aslan şöyle devam etti: "Mobilya sektöründe öncü firmalar, antrepo, gümrükleme, ihracat organizasyon işyerleri ve daha birçok ticarethane bu alana aktarılacak. Ayrıca sanayicilerin aradıkları her şeyi bulabilecekleri bu merkezde birçok sosyal donatı alanı da olacak" dedi. Aslan, böylesine modern teknolojinin uygulanacağı bir projeyi Ege Koop değilde herhangi bir inşaat firması yapacak olsa maliyetin, şuankinin en az yüzde 40-50 daha üzerinde olacağını belirterek "Kâr bununla bitmiyor. Yatırımcılar İzmir'de 2+1, 3+1 konut fiyatlarına, modern ve kazançlı bir işyerine sahip olmuş olacaklar" dedi.

STRATEJİK KONUM

Ege-Koop'un sanayide, ticarette, çeşitli sektörlerde ve meslek odalarındaki ihtiyaç ve talepleri karşılamak üzere özgün ve kaliteli projeler ürettiğini söyleyen Aslan , 400 işyerinden oluşacak Ege Ticaret Merkezi'nin Menderes Tekeli'de İzmir Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi bitişiğinde, metro hattına 5 dakika mesafede yer aldığını belirterek, "Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İzmir- Aydın otoyoluna ve Menderes yoluna bağlantılı bir yolun da inşasına başlayacak. Ege Ticaret Merkezi aslında, avantajlı bir yeni nesil organize sanayi bölgesi, çünkü burada üretime ek olarak teşhir, satış hatta ihracat da yapılabiliyor" diye konuştu.

BÜTÜN İHTİYAÇLAR KARŞILANACAK

İEOSB Başkanı Zekeriya Mutlu, kent genelinde esnafın yıllardır "iş yeri" talebi olduğunu, bunun için sürekli yer aradıklarını belirterek "Ancak İzmir'de hem ucuz maliyetli, hem de kente ve toplu taşımaya yakın yer bulmak çok zor. Ege-Koop tüm bunları bir araya getiren bir proje ortaya koydu" dedi. 1 milyon metrekarelik bu alanda talep eden tüm meslek gruplarının yer alabileceğini söyleyen Mutlu "Bu projede hem teşhir salonu, hem de ihracat olacak. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bu esnafın bütün ihtiyaçları karşılayacak bir proje" dedi.

"HAYALDİ, GERÇEK OLDU"

40 yıldır sanayinin tüm sorunlarını bilen biri olarak, bu projenin esnafın derdine derman olacağının altını çizen İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan ise "Biz ayakları yere basan bu projeye katılarak, meslektaşlarımıza bir yol haritası oluşturmak istedik. Bu yüzden 35 yılda 150 bin konut üreten Egekoop ve çözüm ortaklarımızla birlikte hazırlanan esnafımıza fayda getireceğine inandığımız bu projeyi tüm detaylarıyla ele aldık" dedi. Özkoparan, Ege Ticaret Merkezi'nin herkese hayırlı olmasını dileyerek "Hayallerimizin gerçektiren 'üretim, ticaret, teşhir ve ihracat'ın aynı anda yapılacağı bu merkezi hep birlikte kuracağız" diye konuştu.