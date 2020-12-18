Ege kupada havlu attı - Son Dakika

Ege kupada havlu attı

18.12.2020 12:01
Ege kupada havlu attı, System.String[]

EGE'nin profesyonel futbol liglerindeki 20 takımından hiçbiri Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon son 16 turunu göremedi.

EGE'nin profesyonel futbol liglerindeki 20 takımından hiçbiri Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon son 16 turunu göremedi. Akhisarspor'un henüz 2 yıl önce tarihinde ilk kez kazanıp, geçen yıl da final oynadığı kupada bu sezon tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanan eşleşmelerde Manisaspor ilk turda, Bucaspor 1928, Nazilli Belediyespor, Kızılcabölükspor ve Bergama Belediyespor ise ikinci turda elendi. Son 3 yılda 2 kez finale çıkan Akhisarspor, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da 3'üncü turda çıktığı ilk maçta Misli.com 2'nci Lig ekibi Etimesgut Belediyespor'a elenerek havlu attı. Altay, Karşıyaka, Menemenspor, Somaspor, Bodrumspor ve Fethiyespor da 3'üncü turdan ötesine geçemedi.

Ege'nin Süper Lig'deki iki ekibinden Yukatel Denizlispor'un yanı sıra Manisa Futbol Kulübü ve Uşakspor, 4'üncü turda kupaya veda etti. Denizlispor, sezonun ilk ve tek kupa maçında evinde 2'nci Lig'den Turgutluspor'a elendi. Bölgenin diğer Süper Lig temsilcisi Göztepe, 5'inci turda TFF 1'inci Lig ekibi Bursapor'a evinde uzatma sonucu 5-4'le boyun eğdi. Türkiye Kupası'nda bu sezon daha önce 3 tur birden geçerken 1'inci Lig takımları Yılport Samsunspor ve Ankaraspor'u eleyen Misli.com 3'üncü Lig temsilcisi Muğlaspor'un macerası Süper Lig'den Kasımpaşa önünde 5-0'lık yenilgiyle son buldu. Altınordu, kupa macerasını Süper Lig'den Konyaspor'a 3-1 yenilerek noktalarken, Turgutluspor da Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir önünde 7-0'lık mağlubiyetle direnemedi.


Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Futbol, Ege, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ege kupada havlu attı - Son Dakika Spor


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