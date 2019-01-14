Son Dakika Haberleri: Ege Kupası Başladı

Ege Kupası Başladı

3 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl 20'nci kez düzenlenen Mercedes-Benz U16 Ege Kupası başladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl 20'nci kez düzenlenen Mercedes-Benz U16 Ege Kupası başladı. 

Geleneksel organizasyonda A Grubu'nda yer alan U16 Milli A Takımı, ilk maçında Moldova'yı 4-0 yendi. Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini 18 ve 29'uncu dakikalarda Fehmi Koç, 37'nci dakikada Ravil Tagir ve 53'üncü dakikada Selman Faruk Dibek attı. B Grubu'nda mücadele eden B Takımı ise aynı tesiste oynadığı ilk maçında İspanya'ya 1-0 mağlup oldu. Daha önce birçok yıldız futbolcunun boy gösterdiği turnuvada yarın saat 12.00'de Türkiye A - Arnavutluk, saat 15.00'te ise Rusya-Türkiye B maçları oynanacak. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:33 Kaynak: DHA

Spor
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