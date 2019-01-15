Son Dakika Haberleri: Ege Kupası Bizim İçin Çok Önemli Bir Tanıtım Fırsatı"

Ege Kupası Bizim İçin Çok Önemli Bir Tanıtım Fırsatı"

59 dakika önce

Altınordu Kulübü İcra Kulübü Başkanı Barış Orhunbilge, "Şu anda sadece Ege Kupası'na katılan ülkeleri değil, Avrupa'nın en önemli kulüplerinin en üst düzeydeki oyuncu izleme antrenörlerini de misafir ediyoruz.

Ege Kupası Bizim İçin Çok Önemli Bir Tanıtım Fırsatı
Altınordu Kulübü İcra Kulübü Başkanı Barış Orhunbilge, "Şu anda sadece Ege Kupası'na katılan ülkeleri değil, Avrupa'nın en önemli kulüplerinin en üst düzeydeki oyuncu izleme antrenörlerini de misafir ediyoruz." dedi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 20. Mercedes-Benz Ege Kupası'na katılan takımları takip için İzmir'e gelen dünyaca ünlü futbolcu izleme antrenörlerinin (scout), kulüp tarafından ağırlandığı belirtildi.

Torbalı'da bulunan Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki maçları izleyen antrenörlerin tesislerde de incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Açıklamda görüşlerine yer verilen kulüp icra kurulu başkanı Barış Orhunbilge, Ege Kupası gibi önemli bir organizasyonun Altınordu tesislerinde yapıldığını kaydetti.

Bu turnuvata ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Orhunbilge, şunları kaydetti:

"Şu anda sadece Ege Kupası'na katılan ülkeleri değil, Avrupa'nın en önemli kulüplerinin en üst düzeydeki oyuncu izleme antrenörlerini de misafir ediyoruz. Organizasyon yapımız hakkında bilgilendirmeler yaparken, bizimle aynı havayı solumalarını sağlıyoruz. Bizim için çok önemli bir tanıtım fırsatı."

Liverpool'un oyuncu izleme başantrenörü Dave Moss ise Altınordu'nun Avrupa'da kısa sürede çok tanınan bir kulüp konumuna yükseldiğini belirterek, "Tesisler, sahalar, binalar bir oyuncunun gelişimi için tabii ki çok önemli. Ancak bundan daha önemli olan şey felsefedir. Altınordu, bu felsefeyi oluşturmuş bir kulüp." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:38 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Estetisyen Doktora Beyzbol Sopasıyla Saldırdılar İstanbul'a Akşam Saatlerinde Karla Karışık Yağmur Geliyor

Beşiktaşlı Domagoj Vida, Cumhurbaşkanlığı Yemeğine Katılacak Romalı Cengiz Ünder, Maçın 20. Saniyesinde Asist Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 16:37:21. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ege Kupası Bizim İçin Çok Önemli Bir Tanıtım Fırsatı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]