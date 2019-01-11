Ege Kupası'na Geri Sayım
22 dakika önce
TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun geleneksel olarak İzmir ve çevre illerinde düzenlediği Mercedes-Benz U16 Ege Kupası, 14 Ocak'ta başlayacak.
TÜRKİYE Futbol Federasyonu
'nun geleneksel olarak İzmir
ve çevre illerinde düzenlediği Mercedes-Benz
U16 Ege
Kupası, 14 Ocak'ta başlayacak. Ülkemizin bu yıl 2 takımla yer aldığı kupaya İngiltere
, İspanya
, Rusya
, Moldova
, Makedonya
ve Arnavutluk
katılacak. Tire Tayfur Çiçek
Stadı ve Altınordu Torbalı Metin Oktay
Yerleşkesi'nde düzenlenecek organizasyon, 19 Ocak'taki final ve üçüncülük maçlarıyla son bulacak.
Ege Kupası'nda geçmişte birçok yıldız oyuncu forma giydi. Manchester United
'tan Paul Pogba
ve Anthony Martial, Liverpool
'dan Divock Origi
, Everton
'dan Kurt Zouma
ve Lucas Digne
, Arsenal
'den Alexandre Lacazette
, Stade Rennais'dan Mbaye Niang, PSG'den Alphonse Areola, Valencia
'dan Geoffrey Kondogbia, Barcelona
'dan Samuel Umtiti, Mönchengladbach
'tan Thorgan Hazard ve Hoffenheim
'dan Pavel Kaderabek, yıldızlarını ilk olarak Ege Kupası'nda parlattı. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:56 Kaynak: DHA
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