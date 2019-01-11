Son Dakika Haberleri: Ege Kupası'na Geri Sayım

Ege Kupası'na Geri Sayım

22 dakika önce

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun geleneksel olarak İzmir ve çevre illerinde düzenlediği Mercedes-Benz U16 Ege Kupası, 14 Ocak'ta başlayacak.

Ege Kupası'na Geri Sayım, System.String[]


TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun geleneksel olarak İzmir ve çevre illerinde düzenlediği Mercedes-Benz U16 Ege Kupası, 14 Ocak'ta başlayacak. Ülkemizin bu yıl 2 takımla yer aldığı kupaya İngiltere, İspanya, Rusya, Moldova, Makedonya ve Arnavutluk katılacak. Tire Tayfur Çiçek Stadı ve Altınordu Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde düzenlenecek organizasyon, 19 Ocak'taki final ve üçüncülük maçlarıyla son bulacak.

Ege Kupası'nda geçmişte birçok yıldız oyuncu forma giydi. Manchester United'tan Paul Pogba ve Anthony Martial, Liverpool'dan Divock Origi, Everton'dan Kurt Zouma ve Lucas Digne, Arsenal'den Alexandre Lacazette, Stade Rennais'dan Mbaye Niang, PSG'den Alphonse Areola, Valencia'dan Geoffrey Kondogbia, Barcelona'dan Samuel Umtiti, Mönchengladbach'tan Thorgan Hazard ve Hoffenheim'dan Pavel Kaderabek, yıldızlarını ilk olarak Ege Kupası'nda parlattı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:56 Kaynak: DHA

Mercedes Benz, Futbol Federasyonu, İzmir, Ege, Spor
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