Son Dakika Haberleri: Ege Kupası'nda Şampiyon Türkiye

Ege Kupası'nda Şampiyon Türkiye

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen 20'nci Mercedes-Benz U16 Ege Kupası'nın final maçında İspanya'yı 2-0 mağlup eden Türkiye A takımımız şampiyonluğa ulaştı.

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen 20'nci Mercedes-Benz U16 Ege Kupası'nın final maçında İspanya'yı 2-0 mağlup eden Türkiye A takımımız şampiyonluğa ulaştı. Ay-yıldızlı gençlerimizin Türkiye A ve B olarak 2 takımla mücadele ettiği organizasyonun final maçı Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynandı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada rakibine 60 ve 71'inci dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın golleriyle 2-0'lık üstünlük kuran Türkiye kupaya uzandı. U16 Milli Takım, bu şampiyonlukla 1999 yılından bu yana düzenlenen organizasyonda 9'uncu kez mutlu sona ulaştı. 

Günümüzün birçok ünlü futbolcusunun boy gösterdiği organizasyonda daha önce Türkiye'nin dışında Fransa 5'i üst üste olmak üzere 6, Yunanistan 2, Rusya, ABD ve Ukrayna da 1'er kez şampiyon oldu. Turnuvanın üçüncülüğünü ise Rusya'yı normal süresi 1-1 biten maçta seri penaltılar sonucu 4-2 mağlup eden İngiltere elde etti. Organizasyonda  final maçının en değerli oyuncusu Türkiye A'dan Ömer Faruk Beyaz seçilirken, gol kralı ise İngiltere'den Liam Delap oldu. En centilmen takım ödülünü İngiltere aldı. Türkiye'nin kupasını TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ile Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan birlikte verdi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:59 Kaynak: DHA

İspanya, Türkiye Futbol Federasyonu, Ege, Türkiye, Spor
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