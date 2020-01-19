Ege Kupası'nda Türkiye ile Güney Kore finale yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Ege Kupası'nda Türkiye ile Güney Kore finale yükseldi - Son Dakika Spor

Ege Kupası'nda Türkiye ile Güney Kore finale yükseldi

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla bu yıl 21. kez düzenlenen Mercedes Benz Ege Kupası'nda Türkiye ile Güney Kore finale yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla bu yıl 21. kez düzenlenen Mercedes Benz Ege Kupası'nda Türkiye ile Güney Kore finale yükseldi.

A Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra İrlanda, Kosova ve Tanzanya, B Grubu'nda ise Ukrayna, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Güney Kore'nin mücadele ettiği organizasyonda grup maçları Torbalı ilçesindeki Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki müsabakalarla tamamlandı.

Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda Tanzanya ile karşılaşan Türkiye, 2 kez geriye düştüğü müsabakadan 37. dakikada penaltıdan Melih Bostan ve 80. dakikada Emir Ortakaya ile bulduğu gollerle 2-2 eşitlikle ayrıldı.

Grubun diğer maçında İrlanda, Kosova'yı 4-0 yenerken, B Grubu'nda Güney Kore, Arnavutluk'u 2-0, Ukrayna da Kuzey Makedonya'yı 1-0 mağlup etti.

Gruplarını lider tamamlayan Türkiye ile Güney Kore 21 Ocak Salı günü finalde karşılaşacak. Diğer ekipler ise sıralama maçlarına çıkacak.

Ege Kupası'nda Türkiye ile Güney Kore finale yükseldi

Türkiye Futbol Federasyonu, Güney Kore, Türkiye, Ege, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:19 Kaynak: AA
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