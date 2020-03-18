Ege'li iletişimciler AA'nın "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesinde yer aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ege'li iletişimciler AA'nın 'Gelecek 100 Yılın Habercileri' projesinde yer aldı - Son Dakika

Ege'li iletişimciler AA'nın "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesinde yer aldı

11 dakika önce

Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden 3 öğrenci, Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yılı nedeniyle düzenlenen "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi kapsamında "Küçük dükkanda 65 yıldır ısmarlama terzilik" yapıyor başlıklı haberi hazırladı.

Ege'li iletişimciler AA'nın

Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden 3 öğrenci, Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yılı nedeniyle düzenlenen "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi kapsamında "Küçük dükkanda 65 yıldır ısmarlama terzilik" yapıyor başlıklı haberi hazırladı.

EÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı ile AA'nın haber projesinde yer alan öğrenciler Zahide Nur Öztürk, Ertuğrul Gazi Aydemir ve Gaye Yaşar'ı makamında kabul etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Budak, "Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yılı kapsamında lisans öğrencilerine yönelik başlattığı "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesini desteklediklerini belirtti.

Çalışmaya kendi öğrencilerinin de katıldığını vurgulayan Budak,"Öğrencilerimizin hazırladığı haber, yayınlanacak ilk haber seçildi. Bu haber de AA tarafından tüm abonelerine servis edildi. Gerçekten heyecan duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bu vesiyle AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Ayrıca öğrencilerimizi de tebrik ediyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

Prof. Dr. Takımcı da nitelikli eğitim kadrosu ve uygulama alanlarıyla öğrencilere hem pratik hem de teoride deneyim kazandırdıklarını kaydetti.

Ege Üniversitesi, Necdet Budak, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:42 Kaynak: AA

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