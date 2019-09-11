Ege Liva Hastanesi'nden 5 bin kişilik aşure hayrı

AYDIN (İHA) – Aydın Özel Ege Liva Hastanesi, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen hayırda 5 bin kişiye aşure ikram etti.



Özel Ege Liva Hastanesi önünde düzenlenen aşure hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aşure hayrına, Hastane Sahibi Halim Irmak, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Erdal Gezer ile hastane çalışanları katıldı.



Her yıl geleneksel olarak aşure hayrı gerçekleştirdiklerini kaydeden Başhekim Gezer, "Ege Liva Hastanesi olarak her sene aşure günü düzenliyoruz. Bütün hasta yakınları ve Aydınlıların teveccüh göstererek aşure hayrımıza katılmaları bizi çok mutlu ediyor. Aşurenin amacı paylaşım ve dostluk. Aşurenin içerisine birçok ürün girer. Ortak bir tat çıkar. Ege Liva Hastanesi olarak biz de yaşama bu şekilde bakıyoruz. Gerek hastanenin kuruluş amacı, gerek toplumsal yaşamımızın temelinde hoşgörü, anlayış ve sağlık var. Biz de aşure günümüzü bu amaçla düzenliyoruz. Herkesin ağzı tatlansın. Herkesin sağlığı, mutluluğu daim olsun diyorum. Aşure etkinliğimize katılıp destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Muharrem ayını kutluyorum" dedi.



Özel Ege Liva Hastanesi İdari ve Mali Hizmetlerden Sorumlu Fisun Peker ise, "Özel Ege Liva Hastanesi olarak geleneksel aşure hayrımızın 5.'sini düzenledik. Aşure hayrımızı 5 bin kişiye ulaştırılacak şekilde hazırlandı. Aşure demek, bolluk bereket, paylaşım ve birlik demek. Biz de bu sebeple birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek istedik ve inşallah her yıl aşure hayrımızı yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN