EGE MATAL'dan

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve sadece EGE MATAL bünyesinde yer alan Taramalı Elektron Mikroskopu (SEM) ile alınmış görüntüler ile mikroskopinin büyüleyici dünyası sanatseverlerle buluştu. Bilimi sanatla buluşturan serginin açılışına;Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, EÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Yaşa, EÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Rüçhan Sertöz ve Prof. Dr. Sibel Göksel, EÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, EGE MATAL Müdürü Prof. Dr. Suna Timur, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege-Labsis yazılımıyla üniversitemiz dışındaki paydaşlarımıza da kapılarını açan Ege-Matal, Mikroskopinin Büyüleyici Dünyası II Görüntü Yarışması ve Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor. Bilimle sanatı buluşturan sergiye eserleriyle katkı sunun herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Serginin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Bilim ve sanat insanlığın varoluşundan bu yana birbiriyle yakından ilişkili iki temel olgudur. Bizlere hayata dair iki ayrı perspektif sunan bilim ve sanat, daima birbirlerinden bir parça barındırırlar. Birbirinden farklı metotlar kullanan her iki dal da aslında bizleri kavrayan gerçekliği anlamayı, anlatmayı ve aydınlatmayı amaç edinmiştir. Çağımızın en değerli buluş ve tasarımları; sanat ve bilimin kusursuz birlikteliğinden doğmaktadır. Bizler de başarıya giden yolun, sanatla bütünleşmiş farklı disiplinlerin birlikteliğinden geçtiğini biliyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Bugün de, bilim ve sanatın birlikteliğinden doğan büyüleyici bir atmosferde bir arada bulunuyoruz. Güçlü laboratuvar alt yapısı ile Üniversitemizde üretilen bilime kıymetli katkılar sunan Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Merkezimiz; bu değerli etkinlikle bilimin bünyesinde barındırdığı sanatı toplumla buluşturuyor" dedi.

Taramalı Elektron Mikroskopu (SEM) ile görüntülendi

Sergide yer alan elektron mikroskobundan elde edilen görüntülerin sanatsal bir perspektif çerçevesinde sergilendiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, "Bu kez, laboratuvar görüntülerini yalnızca bilimsel açıdan değil aynı zamanda estetik ve görsel olarak değerlendiriyoruz. Farklı dalları bir araya getiren, olay ve olguları çeşitli boyutlarıyla ele alabilmemizi sağlayan bu tür etkinlikler bizler için oldukça değerli. Günümüzde başarı, çalışmalarınıza ve bakış açınıza farklı perspektifleri ne kadar entegre edebildiğinizle yakından ilişkilidir. Bu anlamda sanatın bizlere sunduğu kavrama ve özgün yorumlama yetisinin; bilgiyi ele alış biçimimizi güçlendirerek bilimde ilerlememize yol açacağına inanıyorum. Sahip olduğu güncel, nitelikli ve güçlü laboratuvar altyapısıyla, Üniversitemiz potansiyelini hem kurum içi hem kurum dışı paydaşların hizmetine açarak araştırma üniversitesi olma hedefimize değerli katkılar sunan Merkezimize, sanatla bilimi bir araya getiren bu sergiye öncü olmasından dolayı tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"2 bin 68 adetörnekincelendi"

Prof. Dr. Suna Timur, "Mikroskopi doğada gerçekleşen pek çok olayı aydınlatmak bu olayların arkasındaki mekanizmaları araştırma amacıyla kullanılan son derece önemli bilimsel bir tekniktir. Moleküler düzeyde alınan görüntüler çoğu zaman son derece estetik ve sanat eserlerini andıran niteliklere sahiptir. Bu bağlamda doğanın aslında sanatı içerisinde barındırdığı son derece açıktır. Buradan yola çıkarak bilim ve sanatı iç içe sergilemeyi Mikroskopinin Büyüleyici Dünyası isimli görüntü yarışması ve sergisi Ege Üniversitesi araştırmacılarının bilimsel çalışma sonuçlarını sanatsal olarak sergilemeyi hedefliyor. Online-randevu sistemi ile hizmet vermeye başlayan EGE MATAL'da taramalı elektron mikroskobunda toplamda 321 saatlik analiz yapılarak, 2 bin 68 adet örnek görüntülendi. Ege Üniversitesi öğretim üyesi ve öğrencilerinin değerli bilimsel araştırmalarının sonucunda elde ettikleri örneklerin, EGE MATAL Görüntüleme laboratuvarında yer alan taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile EGE MATAL uzmanları tarafından alınmış görüntülerinin yarışmaya katılımlarıyla siyah-beyaz ve renkli olmak üzere iki farklı kategoride bağımsız bir jüri tarafından değerlendirme yapıldı. Yarışmaya katılan araştırmacı ve akademisyenlerin elde ettiği görüntüler arasından jüri üyeleri tarafından sergilenmeye değer görülen eserler EGE MATAL'da yıl boyunca sergilenecek. Değerlendirme sonucunda yarışmada iki kategoride de başarılı bulunan 4'er görüntünün sahibi araştırmacılara ödül olarak EGE MATAL bünyesinde bulunan mevcut SEM cihazının kullanılabilmesi için hizmet alımı kapsamında 5'er saatlik bakiye ödül olarak sunuldu. Araştırmacılar, kendilerine sunulan hizmet alımını 1 sene içerisinde kullanım hakkına sahip olacak" diye konuştu.

Ödül sahipleri:

Siyah-beyaz kategorisinde; Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Ertan Çınar, Fen Fakültesi Fizik Bölümü Arş. Gör. Dr. Alper Çetinel, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Arş. Gör. Dr. Türkan Ercan Özaydın, Mühendislik Fakültesi BiyomühendislikBölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Nur Deniz Bilgöl başarılı bulundu. Renkli kategorisinde ise Ziraat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülay Turhan,Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Ertan Çınar, Mühendislik Fakültesi BiyomühendislikBölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rengin Eltem, Fen Fakültesi BiyokimyaBölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Gizem Evren ödülün sahibi oldu.