Ege'nin 5 ilinden yaklaşık 300 bin TL'lik akaryakıt çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Denizli'de ve 4 farklı ilde petrol istasyonlarından yakıtmatik ve sahte plaka ile yakıt hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 300 bin TL değerinde yakıt çalan hırsızlardan 2'si tutuklanarak ceza evine sevk edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edilen yakıtmatik hırsızları fiziki takibe alındı. Denizli'de farklı zamanlarda meydana gelen 7 farklı kurum ve şirkete ait yakıtmatik hırsızlığı olayları ile ilgili olarak operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, Denizli'de çeşitli petrol istasyonlarından 10 bin litre, Burdur ili petrol istasyonlarından 8 bin litre, Isparta'dan bin litre, Manisa'dan 10 bin litre ve İzmir'den ise 12 bin litre olmak üzere toplamda 5 ilden yakıt aldığı tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan, toplam 41 bin litre yakıt alındığı öğrenildi. Ege bölgesi içerisinde farklı illerden 1 şüphelinin yakıt alınan petrol istasyonlarında yakıt hacmi büyük Ford Cargo kamyon ile geldiği ve yakalanmamak için petrol istasyonlarına girişlerde sahte plaka taktığı tespit edildi. Farklı plakalar ve farklı kurumlara ait yakıtmatik ile yakıt çaldığı tespit edilen, aynı zamanda işbirliği yaptığı öğrenilen 2 şüpheli, kiralık araç ile yakıt alımı sırasında yakınlarda bekleyerek gözetledikleri ve yakıt alımı sonrasında tekrar sahte plakayı sökerek değiştirdikleri güvenlik kameralarından tespit edildiği öğrenildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından 30 Eylül 2020 Çarşamba günü İzmir'de yakalandı. Denizli'ye getirilen şahıslar ifadelerinin ardından çıkartıldıkları adli makamlarca 2 şahıs tutuklanarak ceza evine sevk edildi. - DENİZLİ