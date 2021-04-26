Ege'nin cimnastik ve güreşte çifte gururu - Son Dakika

Ege'nin cimnastik ve güreşte çifte gururu

26.04.2021 11:03
Ege'nin cimnastik ve güreşte çifte gururu, System.String[]

EGELİ sporcular cimnastik ve halterde aynı hafta içinde yine tarih yazdı.

EGELİ sporcular cimnastik ve halterde aynı hafta içinde yine tarih yazdı. İsviçre'de düzenlenen 2021 Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası ile Polonya'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda sporcularımız yine madalyalara ambargo koydu. İzmir ve Türkiye'nin cimnastikteki altın çocuklarından Ferhat Arıcan, üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğuyla tarihe geçti. Daha önce 2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak cumhuriyet tarihinde olimpiyatlara giden ilk erkek cimnastikçimiz olan Ferhat, Mersin'de geçen aralık ayında organize edilen 2020 Avrupa Şampiyonası'nda paralel barda kazandığı altın madalyanın ardından altınları çiftledi.

8 MADALYADAN 4'Ü FERHAT'TAN

İsviçre'nin Basel kentindeki şampiyonada paralelde üst üste ikinci altın madalyasını kazanarak çifte şampiyonlukla ilki başaran 27 yaşındaki Ferhat, Avrupa Şampiyonası'nda en fazla madalyaya sahip olan cimnastikçimiz unvanını pekiştirdi. Türkiye'nin erkekler cimnastikte Avrupa'da bireysel kategoride elde ettiği 8 madalyanın 4'ünü Ferhat Arıcan boynuna taktı. Şampiyon sporcu, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda paralelde bronz, 2020'de paralelde altın, kulplu beygirde bronz, 2021'de ise yine paralelde altın kazandı.

KORONAVİRÜSÜ YENDİ ZİRVEYE ÇIKTI

Ferhat Arıcan, henüz 25 gün önce koronavirüse yakalanmasına rağmen Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci altın madalyasını kazanmayı başardı. Sosyal medya hesabında açıklama yapan sporcu, "Henüz 25 gün önce covid testim pozitif çıkınca kendime söz vermiştim. Avrupa Şampiyonası'na yetişecek ve elimden gelenin fazlasını yapacaktım. Zor bir dönemdi ama hep birlikte bu zorlukları aşmasını bildik. Paralel aletinde geçen sene kazandığım Avrupa şampiyonluğunu unvanımı koruduğum ve bir kez daha altın madalya kazandığım için çok mutluyum. Ülkeme bu sevinci üst üste ikinci kez yaşattığım için de çok gururluyum" açıklamasını yaptı. Ferhat, Tokyo Olimpiyatları'nda en büyük madalya umutlarımızdan olacak.

ADEM'E HEM KOTA HEM MADALYA

Aslen Mısırlı olup İzmir'de yaşayan Adem Asil, ay-yıldızlı kafileyle katıldığı ikinci Avrupa Şampiyonası'nda hem olimpiyat kotası alırken hem de bronz madalya kazandı. Abdelrahman Elgamal olan adını Adem Asil olarak değiştiren sporcu, genel tasnifte Tokyo Olimpiyatları'na Avrupa Kıtası'ndan son kotayı almayı başardı. Adem Asil'in başarısıyla Türkiye bu yaz olimpiyatlarda cimnastikte İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Adem olmak üzere 4 erkek sporcuyla temsil edilecek. Başarılı sporcu barfikste de bronz madalya kazanırken, ülkemize 2008'de Ümit Şamiloğlu'nun aldığı ilk madalyadan 13 yıl sonra barfikste madalya getirdi. Adem'in antrenörlüğünü İbrahim Çolak'ı da çalıştıran İzmirli Yılmaz Göktekin yapıyor.

İBRAHİM'İ SAKATLIK ETKİLEDİ

Türkiye'nin cimnastikte ilk Dünya ve Avrupa şampiyonu unvanıyla Basel'de yarışan İbrahim Çolak, omzundaki sakatlık nedeniyle madalyayı ıskaladı. Son 2 şampiyonayı madalyayla geçen sporcu, sakatlığının etkisiyle halka aletinde beşincilikte kaldı. İbrahim, tedavi süreci devam ettiği için en zor ve en iyi performansını sergileyemediğini açıklayıp olimpiyatlara hazırlandığını vurguladı.

GÜREŞÇİLERDEN MADALYA YAĞMURU

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Egeliler madalyalara ambargo koydu. Avrupa Şampiyonası'nda 57 kilogram serbest stil finalinde Rus rakibi Nachyn Mongush'yi yenerek şampiyon olan Muğla Fethiyeli güreşçi Süleyman Atlı, ikinci kez aynı başarıyı gösterdi. 26 yaşındaki güreşçi, 2019'da Romanya Bükreş'te Avrupa Şampiyonu olmuştu. Süleyman, Tokyo Olimpiyatları'nda da altın madalya mücadelesi verecek. 97 kiloda mindere çıkan Denizlili milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Avrupa ikincisi olarak Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.

21 YAŞINDAKİ KEREM'DEN ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ MADALYA

Mart ayında olimpiyat elemelerini geçerek 1964 Tokyo Olimpiyatları'nda güreşte milli mayoyu giyen Hasan Güngör'ün ardından 57 yıl sonra olimpiyat kotası alan ilk Denizlili güreşçi olan 26 yaşındaki Karadeniz, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı. Büyüklerde katıldığı ilk Avrupa şampiyonalarında üçüncülük ve ikincilik kazanan henüz 21 yaşındaki Akhisarlı güreşçi Kerem Kamal, Polonya'da son gün 60 kiloda gümüş madalyayı boynuna taktı. Üst üste üçüncü Avrupa Şampiyonası'nı da madalyayla geçen Kerem, mart ayında olimpiyat kotası alıp Manisa adına 61 yıl sonra bir ilki başarmıştı.

TAHA AKGÜL TARİHE GEÇTİ

İzmir'de yetişip tarihimizin en büyük güreşçilerinden olmayı başaran Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül, Polonya'da yine tarih yazdı. 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'ye tek altın madalyayı getiren Taha, Polonya'da 125 kilogramda üst üste 8'inci Avrupa şampiyonluğunu yaşadı.


- İzmir
Ege'nin cimnastik ve güreşte çifte gururu
Ege'nin cimnastik ve güreşte çifte gururu
Ege'nin cimnastik ve güreşte çifte gururu
Ege'nin cimnastik ve güreşte çifte gururu
Ege'nin cimnastik ve güreşte çifte gururu
Ege'nin cimnastik ve güreşte çifte gururu

Avrupa Şampiyonası, Cimnastik, Türkiye, Polonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ege'nin cimnastik ve güreşte çifte gururu - Son Dakika Spor


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