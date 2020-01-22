Ege'nin deri ihracatçıları ödüllendirildi - Son Dakika
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Ege'nin deri ihracatçıları ödüllendirildi

6 saat önce

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birliği, 2019'da 750 bin doların üzerine ihracat yapan 36 firmayı ödüllendirdi.

Ege'nin deri ihracatçıları ödüllendirildi, System.String[]

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birliği, 2019'da 750 bin doların üzerine ihracat yapan 36 firmayı ödüllendirdi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, Fuarİzmir'de düzenlenen ödül töreninde, 2019'da dünyadaki bütün korumacı önlemlere ve ticaret savaşlarına rağmen Türkiye'nin ihracatının arttığını söyledi.

Giyim ve deri sektörünün de bu artışta önemli payının olduğunu belirten Demir, "Dünyada 268 milyar dolarlık deri ve ayakkabı ihracatı söz konusu. Bizim ise 1,6 milyar dolarlık ihracatımız var. Deri ve ayakkabı sektörümüzden, daha hızlı koşmasını ve ortalamanın üstüne çıkmasını bekliyoruz. Biz 2022'de dünya ihracatından yüzde 1 pay almayı hedefledik. Bunu tüm sektörlerde yakalayacağımızı umut ediyorum." diye konuştu.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar ise 2020'de birlik olarak yüzde 15 artış hedeflediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından bronz kategoride 750 bin ile 2 milyon dolar arasında ihracat yapan 24 firma, gümüş kategoride 2 milyon ile 5 milyon dolar arasında 6 firma ve altın kategoride 5 milyonunun üzerinde ihracat gerçekleştiren 6 firmaya ödülleri takdim edildi.

Deri Tasarım ve Üretim Yarışması

Öte yandan ödül törenin ardından bu yıl 8'incisi düzenlenen Deri Tasarım ve Üretim Yarışması'nın finali de gerçekleştirildi.

Teması "eksiotuz" olan yarışmanın finalinde 10 tasarım sergilendi.

Tasarımcılar arasında İpek Erdem birinci, Arzu Birdal ikinci, Nurdan Ahsen Fıçıcı üçüncü oldu.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İhracat, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:58 Kaynak: AA
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