Son Dakika Haberleri: Ege'nin Deri İhracatçılarına Ödül

Ege'nin Deri İhracatçılarına Ödül

42 dakika önce

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birliği, 2018'de 1 milyon doların üzerinde ihracat yapan 22 firmaya ödül verdi.

Ege'nin Deri İhracatçılarına Ödül, System.String[]
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birliği, 2018'de 1 milyon doların üzerinde ihracat yapan 22 firmaya ödül verdi.

Birliğin Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, Fuarİzmir'de düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, deri ve deri mamulleri ihracatında 2018'de Türkiye'nin 1,6 milyar dolar döviz kazandığını söyledi.

Ege Bölgesi'nden ise 153 milyon dolarlık deri ve deri mamulleri ihracatı gerçekleştiğini belirten Zandar, "Yükselişte olan Güney Kore pazarını mercek altına aldık. Özellikle deri üreticisi firmalarımız için doğru firmalarla görüşmeler organize edeceğiz. Tüm bunlar ihracatımızın artması ve burada daha çok firmaya ödül verebilmemiz için." diye konuştu.

Konuşmanın ardından birliğin eski Başkanı Jak Galiko'ya sektöre yaptığı katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Daha sonra başlayan ödül töreninde altın, gümüş ve bronz kategorisinde 22 firmaya ödül verildi.

Altın kategorisinde yılda 5 milyon doların üzerinde ihracat yapan 3 firma ödüle layık görüldü.

Gümüş kategorisinde ise 2,5-5 milyon dolar arasında ihracata imza atan 6 firmaya, bronz kategorisinde de 1-2,5 milyon dolar arası ihracat gerçekleştiren 13 firmaya ödülleri takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:43 Kaynak: AA

İhracat, Ege, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Analiz Ustası Ersin Sezer'den Süper Lige Dair Haberler.com'a Özel Açıklamalar Market Reyonları ile Pazar Arasındaki Fiyat Farkı Tepkilere Yol Açıyor

Rezidanstaki Baskında, Banyoda Bulunan Presli Düzenek Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi İstanbul'da Bir Parkta Evsiz Kadına Tecavüz Edip Kayıplara Karışan Sapık, Tekirdağ'da Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 19:25:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ege'nin Deri İhracatçılarına Ödül
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]