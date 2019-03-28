Ege'nin En Büyük Kitap Fuarı 3. Kez Kapılarını Açıyor

Denizli'de kitapseverlerin heyecanla beklediği Ege'nin en büyük kitap fuarı 3. kez kapılarını açıyor.

Denizli'de kitapseverlerin heyecanla beklediği Ege'nin en büyük kitap fuarı 3. kez kapılarını açıyor. 5-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Denizli Büyükşehir Belediyesi 3. Kitap Fuarı'na yüzlerce yazar ve yayınevi katılacak.



Denizli Büyükşehir Belediyesi, katılımcılarıyla birlikte Ege'nin en büyük kitap fuarını 3. kez düzenleyecek. 5-14 Nisan tarihleri arasında EGS Fuar Alanı'nda kapılarını açacak kitap fuarına Türkiye'nin en ünlü yazarları ve yayınevleri katılacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi 3. Kitap Fuarı'nın onur konuğu Denizlili gazeteci, yazar, şair ve ressam Gürbüz Azak olacak. Son 2 yıldır rekor katılımlara sahne olan kitap fuarında her gün birçok yazar düzenlenecek imza günlerinde Denizlililerle buluşacak. Çevre illerden de çok sayıda katılımın beklendiği Denizli Büyükşehir Belediyesi 3. Kitap Fuarı'na Ahmet Ümit, Hasan Ali Toptaş, Ercan Kesal, Alev Alatlı, İlker Başbuğ, Banu Avar, Kahraman Tazeoğlu, Murat Menteş ve Tarık Tufan gibi yüzlerce ünlü yazar katılacak.



Ayrıca Denizlili yazarlar ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları'nda yer alan eser sahipleri de fuarda olacak, okuyucularıyla bir araya gelecek. Fuarda "Denizli'de Turizm" temalı Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Ulusal Karikatür Yarışması'nda dereceye giren eserler de sergilenecek, karikatüristlere ödülleri verilecek.



"Fuar 10 gün açık kalacak"



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, her yıl heyecanla beledikleri kitap fuarını bir kez daha hemşehrileriyle buluşturacak olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi 3. Kitap Fuarı'nın bu yıl da 10 gün boyunca açık kalacağını ifade eden Başkan Zolan, "Türkiye'nin en ünlü yazarları ve yayınevleri kitap fuarımıza katılacak. Yazarlarımızı, şairlerimiz, edebiyatçılarımız düzenleyeceğimiz imza günlerinde vatandaşlarımızla bir araya gelecekler. Yine dolu dolu bir fuar olacak. Ben tüm vatandaşlarımızın mutlaka fuarımıza giderek kitapla buluşmasını öneriyorum" dedi. - DENİZLİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

"2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti

Meteorolojiden Marmara ve Ege İçin Fırtına Uyarısı

Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız

Yeni Zelanda'daki En Büyük Caminin İmamı, Katliamdan Mossad'ı Sorumlu Tuttu