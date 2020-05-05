Ege'nin en büyük projelerinden Honaz Tüneli 2021'de faaliyete geçiyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Ege'nin en büyük projelerinden Honaz Tüneli 2021'de faaliyete geçiyor - Son Dakika

Ege'nin en büyük projelerinden Honaz Tüneli 2021'de faaliyete geçiyor

25 dakika önce

Korona virüs dev tünelin yapımına engel olamadı: Ege'nin en büyük projelerinden Honaz Tüneli 2021'de faaliyete geçiyor -4 bölge ve 7 şehri bir birine bağlayacak olan Honaz Tüneli inşaatında çalışmalarda sona yaklaşıldı Türkiye'nin 4 farklı bölgesini birbirine bağlayacak Denizli Honaz...

Korona virüs dev tünelin yapımına engel olamadı: Ege'nin en büyük projelerinden Honaz Tüneli 2021'de faaliyete geçiyor

-4 bölge ve 7 şehri bir birine bağlayacak olan Honaz Tüneli inşaatında çalışmalarda sona yaklaşıldı

DENİZLİ - Türkiye'nin 4 farklı bölgesini birbirine bağlayacak Denizli Honaz Tüneli'nin yüzde 86'sı tamamlandı. 2021 yılında açılması planlanan tünelin son hali havadan görüntülendi.

Denizli'de yapımı devam eden Honaz Tünelinde sona yaklaşıldı. 2021 yılında açılacak olan 2600 metre uzunluğundaki tünelde yüzde 86'sı bitti.

Honaz Tüneli: İzmir- Aydın, İstanbul-Akhisar- Buldan ve Afyon- Uşak istikametinden gelip, Antalya ve Muğla istikametine giden transit taşıt trafiğinin özellikle yaz aylarında Denizli şehir merkezinde neden olduğu trafik yükünü rahatlatmak, zaman ve akaryakıttan tasarruf ederek konforlu seyahat imkanı tesis etmek amacıyla projelendirildi.

2 bin 600 metre uzunluğunda çift tüplü olarak projelendirilen Honaz Tüneli'nde kazı ve destek çalışmaları tamamlanırken, iç kaplama betonu imalatında toplam 4 bin 497 metrelik yani yüzde 86'lık ilerleme sağlandı. Tünel dışında, Cankurtaran Kavşağı'na kadar uzanan 4,5 kilometrelik kesimde de toprak ve sanat yapısı imalatları yüzde 80 oranında tamamlandı. 2020 yılı sonunda tünel imalatlarının tamamlanması ve ikincil işlerinin ihalesinin yapılarak 2021 yılında da projenin tamamlanıp trafiğe açılması planlanıyor.

"Güvenli ve konforlu seyahat imkanı tesis edilecek"

Ankara-Afyon-Uşak yönünden ve 1. kısım çevre yolundan gelen trafiği Antalya ve Muğla istikametine bağlayacak olup, bu güzergahlardan Antalya ve Muğla istikametine gidenler için mevcut yolu 14 km kısaltacak olan Kale Kavşağı ile Cankurtaran Kavşağı arasındaki kesimde yapım çalışmaları devam ediyor.

Tünelin tamamlanmasıyla, karla mücadelenin yoğun olduğu Cankurtaran Bölgesindeki bakım işletme maliyetlerinin de düşürülmesi sağlanacak, güvenli ve konforlu seyahat imkanı tesis edilecek.

" Marmara, Ege ve özelliklede İç Anadolu'dan gelen trafik 14 kilometre kısalacak"

Kazı ve destek imalatının sona erdiğini belirten Yapıyol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özler, "Projemizin şu an kazı ve destek olarak imalatlarının yüzde 100'ü tamamlanmış, tünelin içinde iç kaplama olarak yüzde 86'ya varan bir gerçekleşme ile devam ediyoruz. Burada tünelinin son çıkış kısmından itibaren 4600 metrelik kesiminde de yüzde 84 fiziki gerçekleşme ile imalatlarımızı tamamlamış olacağız. Bu imalatlar inşallah sonlandığında 2021'de projenin tamamı aktive olacak inşallah. Marmara, Ege özellikle İç Anadolu'dan gelen trafiğin 14 kilometrelik bir kısaltmayla Muğla-Antalya'ya Akdeniz'e bağlanmış olacak. En büyük amaçlarından bir tanesi de bu. Fiziki olarak hem güvenli hem de konforlu bir seyahat sunmuş olacağız" dedi.

Honaz Tünelinde korona virüse üst düzey tedbirler alındı

Dünyayı kasıp kavuran korona virüse karşı Honaz Tüneli inşaatında çalışanlar içinde üst düzey tedbirler alındığı öğrenildi. Daha önce 8 kişilik koğuşların ikişer kişiliğe düşürüldüğü belirten Özler, alınan virüs tedbirlerinden dolayı ise iş performansında yüzde 35-40'lara varan düşüşe neden olsa da yine de çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti. Özler açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Biz bakanlığın tebliğinden önce çalışmalarımızı hızlandırmıştık. Özellikle koğuşlarımızda eskiden 8 kişinin yattığı koğuşlarımızda personel sayısını 2'şer kişiye düşürdük. Günlük yemeklerde kullanılan tabak, çatal, kaşık ve bardağı tek kullanımlık hale getirerek, bu konuda ciddi tedbirler aldık. Bilgilendirme toplantılarımızı yaptık. Haftalık ve 15 günlük olarak halen devam ediyor. Herhangi bir tehlikeye maruz kalmamak için dışarıdan mal alımlarında belli standartlar uyguladık. Elimizden geldiğince bu konuda birçok tedbir aldık. Tabi bunlarında bize yansıması eskisine göre verim olarak yüzde 35-40'lara düştük. Buna yapacak bir şey yok, bununla yaşamayı öğreneceğiz."

Öte yandan, tünelde yapılan çalışmaları ve inşaatın son halini İhlas Haber Ajansı kameramanları drone ile havadan görüntüledi. Görüntülerde inşaatın neredeyse bitme aşamasına geldiği görüldü.

Ege'nin en büyük projelerinden Honaz Tüneli 2021'de faaliyete geçiyor

Denizli, Türkiye, Honaz, Ege, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 07:33 Kaynak: İHA


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