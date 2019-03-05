Ege'nin Futbol Takımı'ndan 25 Yıl Sonra İlk Futbol Maçı

1925 Manavkuyu Gençlik ve Spor Kulübü ile yaptığı maç ile takım, 25 yıl sonra ilk futbol müsabakasını gerçekleştirmiş oldu.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yeniden yapılandırılan Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü içinde tekrar aktif hale gelen ve spor faaliyetlerine yeniden başlayan futbol takımı, Büyük Erkekler 2. Amatör Kümede oynadığı ilk maçında 1925 Manavkuyu Gençlik ve Spor Kulübü ile karşılaştı. Heyecanlı geçen karşılaşmada Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, 60 dakika sahada kalarak takımını yalnız bırakmadı.

Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde, üniversitenin sahip olduğu geniş tesis olanakları ile; basketbol, voleybol, futbol, yüzme, tenis, temel hareket eğitimi, sualtı ragbisi, özel sporcular, pilates, masa tenisigibi branşlarda geleceğin sporcuları yetiştiriliyor.