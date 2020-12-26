Ege'nin geç olgunlaşan "çekişte zeytini"nin yağı tescillendi - Son Dakika

Ege'nin geç olgunlaşan "çekişte zeytini"nin yağı tescillendi

26.12.2020 11:05
Ege'nin geç olgunlaşan

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yetişen ve geç olgunlaşan "çekişte zeytini"nin yağına Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yetişen ve geç olgunlaşan "çekişte zeytini"nin yağına Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Bozdağ eteklerinde kıraç arazide yetişen, iriliği ve aromasıyla diğer zeytin türlerinden ayrılan çekişte zeytininin erken hasadı aralık ayının başında, "çakır hasadı" olarak anılan ikinci hasadı ise zeytinin yeşilden pembeye döndüğü yılbaşında yapılıyor.

Soğuk sıkımla elde edilen çekişte zeytinyağına, Ödemiş Ticaret Odasının başvurusuyla coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

"Zeytinyağı tadımcılarının vazgeçilmezi"

Ödemiş Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Eriş, AA muhabirine, yaklaşık 3 sene önce coğrafi işaret alabilmek için başvuru yaptıklarını, bu süreçte konunun hakimi kişilerle bir kurul oluşturduklarını anlattı.

Çekişte zeytinyağının çok özel olduğunu aktaran Eriş, "Bu zeytin çeşidi, geç olgunlaşması nedeniyle meyvemsi aromatik tadı çok fazladır. Bu aromatik tat, yoğun bir biçimde hissedilir. Zeytinyağı tadımcılarının vazgeçilmezidir." dedi.

Çekişte zeytininin başka bölgede yetişse bile aynı lezzeti vermeyeceğini kaydeden Eriş, " Türkiye'de 600'den fazla coğrafi işaretli ürün var. Coğrafi işareti aldıktan sonra bu zeytinyağını ayrı pakatleyerek, firmaların daha fazla kazanç elde etmesini sağlamak, tüketiciyi böyle kaliteli bir ürünle buluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

"Alan bir daha alıyor"

Demircili Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Coşkun da çekişte zeytininin ilçede çok talep gördüğünü ifade etti.

Bu zeytin türünün 1500 yıldır Ödemiş ve çevresinde yetiştiğini dile getiren Coşkun, "Kıraç alanlarda dayanıklı bir ürün. Ayrıca aroma yönünden en zengin çeşit. Bunun yağı da ayrı bir lezzetli. Bizler evlerimizde çok sık kullanıyoruz. Maalesef bu ürünü tanıtamadık ama bundan sonra tanınacaktır." diye konuştu.

Yaklaşık 20 yıldır kooperatife başkanlık yaptığını belirten Coşkun, "Stoklarımızda yaklaşık 25 ton civarında yağ bulunuyorsa bunun yüzde 90'ı çekişte zeytinyağıdır. Marketimizde de bunun satışı yapılıyor. Gelen bir daha geliyor alan bir daha istiyor." dedi.

Patent, Ödemiş, İzmir, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ege'nin geç olgunlaşan 'çekişte zeytini'nin yağı tescillendi - Son Dakika Ekonomi


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