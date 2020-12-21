Ege'nin Gizemli Ve Antik Atmosferinde Yükselen Bir Yıldız - Son Dakika

Ege'nin Gizemli Ve Antik Atmosferinde Yükselen Bir Yıldız

21.12.2020 13:51
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Ege'nin Gizemli Ve Antik Atmosferinde Yükselen Bir Yıldız, System.String[]

Yacht Boheme Hotel, hijyen güvenliğiyle bohem tarz tutkunlarına sağlıklı bir tatil vaat ediyor

Fethiye'nin turkuaz denizinin tüm huzurunu gözler önüne seren manzarası, özgün mimari stili ve bohem konseptiyle özgür, doğal ve konforlu bir tatil deneyimi sunan Yacht Boheme Hotel; turizm otoriteleri tarafından Muğla'nın yükselen değerleri arasında gösterilmeye devam ediyor. Yacht Boheme Hotel, Covid-19 hijyen protokollerini tüm departman ve birimlerinde uygulamaya geçirerek konuklarına güvenilir bir tatil garantisi veriyor.

Turizm cennetimiz Fethiye'nin kalbine ve tarihi antik tiyatroya 5 dakikalık yürüme mesafesinde olup Ölüdeniz, Saklıkent Patara gibi tarihi bölgelere ve Caretta Carettalarıyla ünlüÇalış Plajı'na yakınlığıyla kapsamlı bir tatil imkanı sunan Yacht Boheme Hotel, Ege'nin gizemli ve antik atmosferini en iyi biçimde hissettiriyor. Özel mimarisi ve bohem dekorasyonuyla konuklarına eşsiz bir mekânsal deneyim sunan Yacht Boheme, Likya dönemine ait detaylarıyla da görsel bir cazibe merkezi olarak biliniyor. Yacht Boheme Hotel, pandemi döneminde hijyen standartlarına tüm yönleriyle uyarlanan idari anlayışıyla sağlığa dayalı riskleri de bertaraf ederek konuklarına "güvendesiniz" mesajı veriyor.

Ege'nin Gizemli Ve Antik Atmosferinde Yükselen Bir Yıldız

Kekik kokulu odalarda özgür ve nostaljik bir mola

Yacht Boheme Hotel'in özgün stili ve sakin ekosistemi,konukları otele giriş yapılan ilk anda huzurlu bir dünyanın içine alıyor. Yüksek tavanları, yaşanmışlığı kaydeden ahşap mobilyaları, kireç boyalı duvarları ve taze kekik kokan odaları ile nostaljik günler ve gecelere kapı arayan tesis; özenle tasarlanmış Localı yüzme havuzunun çevresindeki palmiye ve zeytin ağaçları, bahçedeki renkli begonvilleri ve bağımsızlığa vurgu yapan bohem stiliyle doğru yerde olduğunuzu görsel bir dille her ana dile getiriyor. Klasik, Comfort, Preiıum, Deluxe odalar ve Penthouse Suitlerden oluşan Yacht Boheme Hotel, her türlü ihtiyacı cevaplayan donanımıyla da konforundan ödün vermiyor.

Yemeğin doğası keşfediliyor

Yacht Boheme Hotel, doğallığı ön plana çıkaran bohem konseptini yemek seçeneklerine de yansıtıyor. Ege ile özdeşleşmiş en doğal tatları, dalından yeni koparılmış sebze ve meyveleri, ev yapımı ürünleri organik yaşam tarzını benimseyenler için mönülerine taşıyan tesis;havuz başında bulunan Mandala Bar'da imza kokteyller servis ederek konukları her yudumda mutlu ediyor.

Ege'nin Gizemli Ve Antik Atmosferinde Yükselen Bir Yıldız

Sağlık bir öncelik

Yacht Boheme Hotel, 2020 sezonunda Tripadvisor'da Fethiye'nin en iyi otelleri arasında 1. ve Muğla ilinde 4. sırada yer alırken, bu yükselişte pandemi koşullarında hayata geçirdiği önlemlerin büyük etkisi bulunuyor. Tesiste uygulanan bazı önlemler şöyle sıralanıyor:

• Tüm tesiste Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, virüs ve bakteriler üzerinde etkili olduğu kanıtlanmış ve insan sağlığına zararlı olmayan dezenfektanlar kullanılarak ince spreyleme yöntemi (ULV) uygulanıyor. Bu uygulama, tüm ortak alanlarda havada asılı duran ve yüzeylere yapışan mikroorganizmaların ve virüslerin yok edilmesini sağlıyor. Tuvaletler, hava temizliğinde kullanılan ozon cihazları ile dezenfekte ediliyor. Kullanılan tüm tesisat ve donanımların (enerji, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ekipmanları, bulaşık, çamaşır makineleri, buz dolapları, asansörler vb.) koruyucu bakım ve onarımı periyodik olarak yetkili servise veya konusunda eğitim almış uzman kişilere yaptırılıyor.

•Lobi, fuaye alanlarındaki bekleme, dinlenme ve oturma alanlarında insanların etkileşimini ortadan kaldıracak düzenlemeler sürekli güncelleniyor. Çalışanların ve misafirlerin otele girişlerinde vücut ateşleri ölçülüyor. Misafirlere Covid-19 ve hijyen konusunda alınan önlemler ve uygulamalar ile uyacakları kurallar hakkında yazılı güncel bilgilendirilme yapılıyor. Çalışanlara konuya ilişkin eğitimler veriliyor.

•Odalardaki su ısıtıcıları, televizyon ve klima kumandaları her misafir otelden ayrıldığında dezenfekte ediliyor. Temizlik sırasında, her oda için ayrı ayrı tek kullanımlık bezler kullanılıyor. Klimaların filtreleri düzenli aralıklarla temizlenerek ve dezenfekte edilerek kayıt altına alınıyor. Odalarda tek kullanımlık (şampuan, sabun, duş bonesi, bardak, tabak, çatal bıçak takımları vb.) malzemeler bulunduruluyor. Odalarının boşaltılmasından sonra yeni bir kullanım için 6 saat boş bırakılıyor.

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Son Dakika Advertorial Ege'nin Gizemli Ve Antik Atmosferinde Yükselen Bir Yıldız - Son Dakika


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