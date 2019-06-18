Son Dakika Haberleri: "Ege'nin incisi Bodrum'da eğitim ve gezi bir arada"
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"Ege'nin incisi Bodrum'da eğitim ve gezi bir arada"

43 dakika önce

Kadir Has Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü, 10 - 17 Temmuz tarihleri arasında Bodrum Belediyesi tarafından yönetilen STS Bodrum okul gemisinde heyecan verici bir yaz atölyesi düzenleyecek.

Kadir Has Üniversitesi yaz dönemi eğitim çalışmaları kapsamında,10 - 17 Temmuz tarihleri arasında "Tasarım Atölyesi: Form & Formül – Değişken Formlu Strüktür Tasarımı"hayata geçirecek. Ege'nin incisi Bodrum'da eğitim amaçlı tasarlanmış 35 metrelik "STS Bodrum Yelkenli Eğitim Gemisi"nde gerçekleşecek etkinlik, Türkiye'nin önde gelen Yat ve Ürün Tasarımcısı Can Yalmanve Kadir Has Üniversitesi öğretim üyeleri Turgut Çırpanlı ve Ayşe Coşkuntarafından yürütülecek.

Türkiye'de ilk kez deniz üstündebir eğitim gemisinde düzenlenecek atölyede katılımcılar, ihtiyaçlara göre değişebilen, büyüyebilen, uyum sağlayabilen tasarımları hayata geçirerek kendilerini geliştirirken aynı zamanda Bodrum ve Hisarönü Körfezi arasında yelken açabilecek. Ayrıca Knidos, Dirsek Bükü ve Bozburun gibi koylarda yapacakları konaklama ile doğa harikası Ege'nin kalbinde unutulmaz anlar yaşayacak.

Üniversitelerin Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık ve Mimarlık bölümlerinden 16 kişinin katılabileceği bir haftalık etkinlikte katılımcılar, gemide hazır olan esnek boru, esnek kumaş ve ip ile STS Bodrum'un Hisarönü Körfezi boyunca demir atacağı koylarda parametrik olarak tanımlanmış, birebir ölçülerinde geçici gölgelikler eskizleyecek, tasarlayacak ve inşa edecekler. Etkinlik sonunda katılımcılar,katılım sertifikası almaya hak kazanacak. Atölye çalışması, staj zorunluluğu olan bölümlerde staj olarak kabul edilmeye uygun içerikte hazırlanmıştır.

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:39 Kaynak: Bültenler
Kadir Has Üniversitesi, Ege, Bodrum, Güncel
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