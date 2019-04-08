Son Dakika Haberleri: Ege'nin Kıyı Şeridinde Kuvvetli Yağış Beleniyor

Ege'nin Kıyı Şeridinde Kuvvetli Yağış Beleniyor

14 dakika önce

AYDIN (İHA) – Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nin kıyı bandında yer alan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın'da illerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Ege'nin Kıyı Şeridinde Kuvvetli Yağış Beleniyor, System.String[]
AYDIN (İHA) – Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nin kıyı bandında yer alan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın'da illerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ülkemizin batı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli şekilde metrekareye 30 ila 60 kilogram olması bekleniyor. Yaşanabilecek kuvvetli yağışlarla birlikte meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve de tedbirli olunması gerekiyor. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:58 Kaynak: İHA

Balıkesir, Çanakkale, Aydın, Ege, Güncel
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