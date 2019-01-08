Son Dakika Haberleri: Ege'nin Koruluğu Millet Bahçesi Oluyor

Ege'nin Koruluğu Millet Bahçesi Oluyor

2 saat önce

Güneş Enerjisi Enstitüsü arasında kalan koruluk alanın düzenlenerek millet bahçesi olarak kullanılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ege'nin Koruluğu Millet Bahçesi Oluyor, System.String[]

İzmir'de katıldığı programda söz konusu çalışmaya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje çalışmalarının devam ettiğini hatırlattı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Kampüs alanı dışında kalan koruluk alan, milletimizin de kullanımına açılacak. Yaklaşık 290 bin metrekarelik alan, bakım ve düzenlenmesinin ardından vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak" dedi. Rektör Budak, Ege Üniversitesi Senato üyeleriyle birlikte bölgeyi gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu İzmir'de katıldığı programda, Ege Üniversitesi kampüs alanı dışındaki lojmanlar bölgesi ile Güneş Enerjisi Enstitüsü arasında kalan koruluk alanda yapılacak millet bahçesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 290 bin metrekarelik alandaki proje çalışmalarının sürdüğüne dikkat çekti. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite ile toplum arasındaki duvarları yıktıklarını dile getirip, "Özellikle vatandaşlardan bu koruluk alanın kullanıma açılması için yoğun talepler gelmekteydi.Kampüs alanı dışında kalan koruluk alan, milletimizin de kullanımına açılacak. Yaklaşık 290 bin metrekarelik alan, bakım ve düzenlenmesinin ardından vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Burada vurgulamak istediğim bir nokta var. Kampüsümüzün taşınması söz konusu değil. Cumhurbaşkanımız, kampüsümüzün yerinde değişim dönüşümünü içeren projeyle ilgili daha önce bir açıklama yapmıştı. Millet bahçesi projesi ile kampüsümüzün yerinde değişim dönüşümü farklı konular" diye konuştu.

"İZMİR'İN SİMGESİ OLACAK ÖZELLİKTE"

Bornova Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı'ndaki Ege Üniversitesi Lojmanları Konukevi arazinin bulunduğu bölgede eşsiz bir koruluk olduğunu kaydeden Rektör Budak, "Bu eşsiz koruluk bütünlüğü korunarak millet bahçesine dönüştürülecek. Kentin merkezinde kalan oksijen deposundan vatandaşlarımız aileleriyle yararlanabilecekler. Bizim koruluk alanımıza yapılacak olan Millet Bahçesi, İzmir'in simgesi haline gelecek özellik taşıyor. Yeşilimizi hem koruyacağız hem de yeşilimizden daha çok yararlanacağız. Çocuklarımız, gençlerimiz sporunu yapabilecek, aileler vakit geçirebilecek. Yeşile verdiği önemden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Rektör Budak, Millet Bahçesi olarak düzenlenecek koruluğu Ege Üniversitesi Senato üyeleriyle birlikte gezdi. Senato üyelerine projeyle ilgili bilgi verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:40 Kaynak: Bültenler

Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçeleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Randevu Talebini Kabul Etmedi, Bolton Türkiye'den Ayrılıyor Kredi Kartı Borcunu Ödeyemeyenlere Verilecek Kredinin Faiz Oranları Netleşti

Meclis Koridorlarında AK Parti ve HDP'li Vekiller Arasında Yumruklu Kavga Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Görüşeceği Tarih Netleşti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 18:55:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ege'nin Koruluğu Millet Bahçesi Oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]