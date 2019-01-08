Ege'nin Koruluğu Millet Bahçesi Oluyor

Ege Üniversitesinin kampüs alanı dışındaki lojmanlar bölgesi ile Güneş Enerjisi Enstitüsü arasında kalan koruluk alanın düzenlenerek, Millet Bahçesi olarak kullanılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar hız kazanarak sürüyor.

Ege Üniversitesinin kampüs alanı dışındaki lojmanlar bölgesi ile Güneş Enerjisi Enstitüsü arasında kalan koruluk alanın düzenlenerek, Millet Bahçesi olarak kullanılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar hız kazanarak sürüyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu İzmir'de katıldığı programda Ege Üniversitesi kampüs alanı dışındaki lojmanlar bölgesi ile Güneş Enerjisi Enstitüsü arasında kalan koruluk alanda yapılacak millet bahçesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 290 bin metrekarelik alandaki proje çalışmalarının sürdüğüne dikkat çekti.



EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite ile toplum arasındaki duvarları yıktıklarını dile getirip, "Özellikle vatandaşlardan bu koruluk alanın kullanıma açılması için yoğun talepler gelmekteydi. Kampüs alanı dışında kalan koruluk alan, milletimizin de kullanımına açılacak. Yaklaşık 290 bin metrekarelik alan, bakım ve düzenlenmesinin ardından vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Burada vurgulamak istediğim bir nokta var. Kampüsümüzün taşınması söz konusu değil. Cumhurbaşkanımız, kampüsümüzün yerinde değişim dönüşümünü içeren projeyle ilgili daha önce bir açıklama yapmıştı. Millet bahçesi projesi ile kampüsümüzün yerinde değişim dönüşümü farklı konular" diye konuştu.



"İzmir'in simgesi olacak özellikle"



Bornova Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı'ndaki Ege Üniversitesi Lojmanları Konukevi arazinin bulunduğu bölgede eşsiz bir koruluk olduğunu kaydeden Rektör Budak, "Bu eşsiz koruluk bütünlüğü korunarak Millet Bahçesi'ne dönüştürülecek. Kentin merkezinde kalan oksijen deposundan vatandaşlarımız aileleriyle yararlanabilecekler. Bizim koruluk alanımıza yapılacak olan Millet Bahçesi, İzmir'in simgesi haline gelecek özellik taşıyor. Yeşilimizi hem koruyacağız hem de yeşilimizden daha çok yararlanacağız. Çocuklarımız, gençlerimiz sporunu yapabilecek, aileler vakit geçirebilecek. Yeşile verdiği önemden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.



Rektör Budak, Millet Bahçesi olarak düzenlenecek koruluğu Ege Üniversitesi Senato üyeleriyle birlikte gezdi. Senato üyelerine projeyle ilgili bilgi verildi. - İZMİR

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