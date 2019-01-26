Ege'nin Narenciye Bahçesinde Yüksek Verim Üreticiyi Sevindirdi

DURMUŞ GENÇ/OSMAN AKÇA - Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Muğla'da, yıllık 270 bin ton narenciye, 50 bin ton civarında da nar üretildi.

DURMUŞ GENÇ/OSMAN AKÇA - Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Muğla'da, yıllık 270 bin ton narenciye, 50 bin ton civarında da nar üretildi. Bu yıl yaşanan yüksek verim üreticiyi sevindirdi.





Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde narenciye hasadı yapan üreticiler sabah saatlerinde narenciye hasadı için getirilen küfe ve kasaları alarak ürünleri toplamak için bahçeye giriyor.





Narenciye bahçelerinde kadınlar tarafından ağaçlara yaklaştırılan büyük merdivenlerle titizlikle toplanıp küfelere doldurulan daha sonra diğer işçiler tarafından kasalara boşaltılan ürünler, traktörlerle gelen sorumlular tarafından tırlara yükleniyor.





Bazı üreticiler ise ihracat için büyük bir titizlikle topladıkları ürünleri de traktörlere yükleyip bölgedeki hallere ulaştırıyor.



Bölgedeki bahçelerden toplanarak işleme ve paketleme ofislerine getirilen ürünler buradaki işçiler tarafından çeşitlerine göre ayrılıp paketlenerek ihracat için hazırlanıyor.



Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, AA muhabirine, Muğla'nın Ege Bölgesi'nde narenciye üretiminde aslan payına sahip olduğunu söyledi.





Narenciye üretimi ve ihracatının bölge ve Türkiye ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Çöllü, "Rekolte yüksek, bu yıl iyi ürün elde edildi. Ancak iç pazarda fiyatlar istenilen seviyede gitmedi." dedi.





Muğla'da hasadı yapılan 270 bin ton narenciyenin yüzde 80'inin Ortaca'da üretildiğini vurgulayan Çöllü, "Bölgemizde hasadı yapılan narenciye ürünlerinin önceki yıllara oranla çok yüksek olması nedeniyle özellikle limon ve portakalda fiyatlar düştü. Limonun bir kısmı dalında kaldı." değerlendirmesini yaptı.



Bölgede bu yıl nar ve narenciye grubunda rekolte durumunun geçen yıllara oranla daha yüksek olduğunu vurgulayan Çöllü, Rusya pazarının açılması sayesinde narenciye ihracatının da arttığına işaret etti.



Çöllü, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Türki Cumhuriyetleri, Polonya, Macaristan, Romanya, İtalya ve Hollanda'ya narenciye ürünleri ihraç ettiklerini anlatarak, narenciye ürünleri arasında en yüksek kazancı portakal ve narın getirdiğini kaydetti.



"İhracatta sorun yaşamadık"





Akdeniz meyve sineğinden dolayı özellikle Rusya pazarına yapılan ürünlerde bazı bölgelerde sıkıntılar yaşandığını vurgulayan Çöllü, "Ama bizim bölgemizde bunun daha önceden tedbirlerini aldığımız için ürünlerimiz çok iyiydi. Bu nedenle Rusya'ya gönderdiğimiz ürünlerde sıkıntı yaşamadık ve hiçbir ürünümüz geri dönmedi. Biz yine ürünlerimizi göndermeye devam ediyoruz." dedi.



Köyceğiz Hamitköy'de 25 yıldır narenciye üretimi yaptığını anlatan Murat Bayar, yağış ve yaşanan don olaylarına rağmen bu yıl hasadın çok iyi olduğunu söyledi.



İzmir ve İstanbul halinden gelen tüccarlara ürünlerini tarlada verdiklerini belirten Bayar, "Kasım ayında mandalina, aralık-ocak ayından itibaren portakal hasadı yapıyoruz. Yaklaşık 30 ton hasat bekliyoruz. Verim önceki yıllara çok iyi ama fiyatlar bu yıl da aynı." diye konuştu.





Bayar, ürünleri bölgedeki kadınlarla toplayarak gelen üreticilere verdiklerini ifade etti.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Meteoroloji Uyardı: Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de Çamur Şeklinde Yağış Bekleniyor

Bodrum'da Nişanlı Çift Sel Sularına Kapıldı

Son Dakika! Muğla'da Sel Sularına Kapılan Öğretmen Hayatını Kaybetti

Kireçhane Pazarı Köylü Kadınların Geçim Kaynağı Oldu