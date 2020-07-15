Ege'nin Play-Off takvimi netleşti
TFF 2. Lig ve 3. Lig'de Play-Off oynamaya hak kazanan 6 Ege kulübünün maç programları açıklandı.
TFF 2. Lig ve 3. Lig'de Play-Off oynamaya hak kazanan 6 Ege kulübünün maç programları açıklandı. Antalya'da 20-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Play-Off karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Farklı otellerin sahalarında oynanacak tüm müsabakalar saat 21.00'de başlayacak. 2. Lig Beyaz Grup'ta çeyrek finalde İnegölspor'la eşleşen Manisa Futbol Kulübü, Bursa temsilcisiyle 20 Temmuz Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Manisa FK, rakibini elemesi halinde 24 Temmuz Cuma günü yapılacak yarı finalde Hekimoğlu Trabzon- Sancaktepe FK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 2. Lig'de final heyecanı 28 Temmuz Salı günü yaşanacak.
3. Lig 1. Grup'ta Play-Off yarı finalde 68 Aksaray Belediyespor'la eşleşen 1928 Bucaspor, rakibiyle 21 Temmuz Salı günü kozlarını paylaşacak. Bucaspor, turu geçerse 25 Temmuz Cumartesi günü finalde Anagold 24Erzincanspor- Artvin Hopaspor galibiyle karşılaşacak. 3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka, 22 Temmuz Çarşamba günü Belediye Derincespor'la yarı final oynayacak. Kaf-Kaf, rakibini elerse Turgutluspor- Esenler Erokspor eşleşmesinin galibiyle 26 Temmuz Pazar günü final maçına çıkacak. 3. Lig 3. Grup'ta 23 Temmuz Perşembe günü Somaspor-Muğlaspor arasında oynanacak yarı final maçının kazananı 27 Temmuz Pazartesi günü Pazarspor- Nevşehir Bld eşleşmesinin galibiyle finalde rakip olacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:43 Kaynak: DHA
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