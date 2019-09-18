Ege'nin sularına elektronik takip

67 ayrı noktada anlık ölçüm yapan"Debimetre Online ölçüm Sistemi" ile suyun etkin kullanımı hedefleniyor.

İzmir Manisa ve Uşak'ın su kullanımı artık elektronik ortamda izleniyor. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Türkiye'de ilk kez uygulanan "Debimetre Online Ölçüm Sistemi" ile 67 ayrı noktadaki su geçişleri anlık olarak, bilgisayarlar ortamına aktarılıyor.

Proje için özel bir yazılım kullanıldığını kaydeden DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, "Debimetre Online Ölçüm Sistemi" ile suyun daha etkin kullanımını hedeflediklerini söyledi.

67 ayrı noktada ölçüm yapılıyor

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki İzmir Manisa ve Uşak'ta 67 ayrı nokta ölçüm sensörleri yerleştirdik. Ve özel olarak geliştirilen yazılım ile bu sensörlerden verileri anlık olarak takip ediyoruz. Şu anda hangi bölgeye ne kadar su veriyoruz; dakika dakika takip edebiliyoruz" dedi.

Su daha etkin kullanılacak

Proje sayesinde su politikalarının daha doğru şekilde oluşturulabileceğini belirten Eker, " Suyun önemi dünyada her geçen gün daha da artıyor. Suyumuzu doğru zamanda, doğru şekilde ve tasarruf ederek kullanmalıyız. Vahşi sulamayı bir an önce terk ederek, damla sulamaya yönelmeliyiz. Bu sistem sayesinde su politikalarını daha doğru şekilde belirleyebileceğiz" diye konuştu.

Online Debimetre Ölçüm Sistemi Balçova İçme Suyu Barajı, Seferihisar Barajı Sulaması, Kavaklıdere Barajı Sulaması, Ürkmez Barajı Sulaması, Zeytinova Barajı Sulaması, Aktaş Barajı Sulaması, Beydağ Barajı Sulaması, Bademli Barajı Sulaması, Ataköy Göleti Sulaması, Özdere Barajı Sulaması, Savanda Barajı Sulaması, Tahtalı İçmesuyu Barajı, Gördes İçmesuyu Barajı ve Sulaması, Buldan Barajı Sulaması,Bağyolu Barajı Sulaması, Çatıca Barajı Sulaması, Sevişler Barajı Sulaması, Avşar Barajı Sulaması, Adala Regülatörü Alaşehir Sulaması, Ahmetli Sulaması, Turgutlu Sulaması, Sarıkız – Mesir Sulaması, Gediz Sulaması, Türkeli Sulaması, Bağlararası Sulaması, Yortanlı Barajı Sulaması, Çaltıkoru Barajı Sulaması, Güzelhisar Sanayi Suyu ve Sulaması, Alaçatı Barajı Sulaması, Karakızlar Barajı Sulaması, Menemen Sulaması, Kestel Sulaması projelerinde kullanılıyor.