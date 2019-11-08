Ege'nin termal tesisleri turizm sezonuna hazır

Denizi, kumu ve güneşiyle özellikle yazın turist yoğunluğunun yaşandığı Ege Bölgesi, kışın da şifa kaynağı termal sularıyla misafirlerini ağırlıyor.

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonuna sahip Ege, yaz dönemini bir hayli hareketli geçirdi. Önceki yıllara göre konaklama ve turist sayısında artışın yaşandığı bölge, şimdi de termal turizm sezonuna hazırlanıyor.

Bölgenin termal su kaynakları, son yıllardaki tanıtım faaliyetleriyle adından söz ettirdi. Gerek şifa bulmak gerekse dinlenmek için rotalarını Ege'ye çeviren turistler, bir yandan da kültür turlarında tarihi yerleri arşınlıyor. Bu yıl ilk defa uygulanacak ara tatil döneminin de Ege'deki termal tesislerde yoğunluğu artırması bekleniyor.

Ege'nin önemli kaplıca kentlerinden Denizli'de 50 civarında termal tesis bulunuyor. Özellikle Pamukkale bölgesinde kümelenen tesislere son yıllarda Rus turistler sıklıkla geliyor.

Çeşme'de ise termal hizmeti sunan 14 tesis bulunuyor. Butik tesislerden tatil köylerine kadar irili ufaklı otellere yabancı turistler de ilgi gösteriyor.

Manisa da termal potansiyeliyle özellikle yerli turistlerin tercih ettiği şehirlerden biri. Soma, Salihli, Turgutlu ve Demirci'deki tesisler, ara tatilde misafirlerini bekliyor.

"Beyaz cennet" manzaralı antik havuz

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'de, milattan sonra 692'de meydana gelen depremde, sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan Hierapolis'deki antik havuz, dört mevsim değişmeyen 36 derecelik suyuyla farklı bir deneyim sunuyor.

Kışın ortalama 400 kişinin giriş yaptığı antik havuzda, ara tatil döneminde bu rakamın bine çıkması bekleniyor.

Kentin kaplıcalarıyla ünlü bir diğer bölgesi Karahayıt'taki termal tesislerde de tatil döneminde yoğunluk olacağı tahmin ediliyor.

Karahayıt'taki 60 derece sıcaklığa sahip ve demir bakımından zengin "kırmızı su" romatizma, dolaşım sistemi, astım ve bronşit ve cilt rahatsızlıkları için mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalarda da tercih ediliyor.

Tesislerde termal su ve çamurla tedavi imkanı da sunuluyor.

Denize sıfır termal keyfi

Yaz turizminin önemli merkezlerinden Çeşme, kışın da termal tesisleriyle ön plana çıkıyor.

Roma ve Osmanlı döneminde kaplıca merkezi olma özelliğiyle tanınan, denizden çıkan termal suyuyla farklılaşan Çeşme, bu tatil döneminde de misafirlerini bekliyor.

Dünyada ender rastlanan, denizden kaynayan termaliyle dikkatleri çeken Çeşme, zengin mineralli suyuyla şifa arayanların adresleri arasında yer alıyor.

"Kruvaziyer turizmin başkenti" olarak adlandırılan Kuşadası da son yıllarda termal tesislerin yoğunlaşmasıyla kış aylarında hareketli günler geçiriyor.

"Yüzde 70 doluluk bekliyoruz"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Tolga Gencer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara tatil dolasıyla acentelerde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Tatil süresinin yeterli olduğuna değinen Gencer, bölgedeki otellerde durumların iyi gittiğini, özellikle kaplıca otellerinde doluluk oranlarının iyi seviyelere ulaşacağına inandıklarını söyledi.

Ege'deki termal potansiyeli hakkında bilgi veren Gencer, "Çeşme, Pamukkale, Kuşadası gibi yerlerde çok ciddi termal potansiyeli var. Bunlar, gerek tanıtımları gerekse tesislerin kalitesiyle son yıllarda atağa geçmiş durumda. Buradaki tesislerde yüzde 70 doluluk bekliyoruz." diye konuştu.

Gencer, otel fiyatlarının 400 lira civarında seyrettiğini belirtti.

"Çeşme'de turizmi 245 güne yaymayı hedefliyoruz"

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da ilçenin, termal suların debi ve sıcaklığıyla dikkati çektiğini dile getirdi.

Temmuz-eylül arasına sıkışan yaz sezonunu uzatmak için birtakım projeleri hayata geçirmeye hazırlandıklarını ifade eden Oran, "Çeşme'de turizmi 245 güne yaymayı hedefliyoruz. Şifne Termal Oteli'ni restore ederek kısa sürede Çeşmeli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bunun yanı sıra 1910'lu yıllarda Ilıca'da 420 termal yatak olduğunu biliyoruz. Onun için bizim, yüzümüzü başka yöne çevirmemiz düşünülemez."

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen de bölgedeki termal tesislerin sezona hazır olduğunu kaydetti.

Tesislerde artık yer bulmanın zorlaştığını vurgulayan Şen, "Pamukkale bu sene altın yılı yaşayacak. Talepleri boş otellere yönlendirmek zorunda kalıyoruz. Kasım ve aralık ayını da bu şekilde tamamlayarak yıl sonunda hedeflediğimiz 3 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.