Ege'nin turistik ilçelerinde kamp fiyatları 60 TL'den başlıyor - Son Dakika

RAMAZAN Bayramı'na sayılı günler kala yurt genelindeki kamp alanlarında hazırlıklar tamamlandı. İzmir'deki turistik ilçelerde kendi çadırıyla kamp yapacak olan tatilcilerin gecelik kişi başı en az 70 TL, karavan ile kamp yapacak tatilciler ise ortalama 100 TL ödemesi gerekiyor. Aydın'ın turistik ilçelerinde çadır kampı ücretleri ortalama 60 TL iken, Muğla'da ise 80 TL'ye kadar çıkıyor.

Son yıllarda çadır veya karavan kampı yoğun ilgi görürken, Ramazan Bayramı tatili öncesi Türkiye'nin gözde turistik bölgelerindeki kamp alanlarında hazırlıklar yapıldı. Kamplarda fiyatlar ise değişiklik gösteriyor. Kamp alanlarında restoran ve kafeterya bulunması, elektrik imkanı, yemek pişirme alanı, tuvalet ve duş imkanları, güvenlik, çamaşır yıkama alanları fiyatların belirlenmesinde etkili oluyor.

Kamp alanlarında vatandaşlar kendi çadırıyla kamp yapma, karavan kampı veya çadır kiralama imkanı buluyor. İzmir'deki turistik ilçelerde kendi çadırıyla kamp yapacak olan tatilcilerin kişi başı ortalama 70 TL, karavan ile kamp yapacak tatilcilerin ise kişi başı ortalama 100 TL ödemesi gerekiyor.ÇADIR VE KARAVAN FİYATLARI DEĞİŞİYORİzmir'in Gümüldür ilçesinde çadır kampı 85 TL, karavan 100 TL, Foça ilçesinde çadır ve karavan 75 TL, Seferihisar ilçesinde çadır kampı 75 TL, Dikili ilçesinde çadır kampı 70 TL, Çeşme ilçesinde çadır kampı 85 TL, Karaburun ilçesinde çadır kampı 70 TL olarak sıralanıyor. Menderes ilçesinde ise çadır başına 110 TL, karavan için 200 TL ücret alınıyor.Aydın kamp alanlarında ise Kuşadası ilçesinde bulunan üç farklı tesisin fiyatları 60 ile 75 TL arasında değişirken karavan kampı için vatandaşların ortalama kişi başı 100 TL ödemesi gerekiyor.Muğla kamp alanlarında fiyatlar İzmir ve Aydın'a göre yükselirken, Fethiye ilçesinde çadır kampı ortalama 100 TL, Akyaka 'da 80 TL, Milas ilçesinde 80 TL, Datça ilçesinde 100 TL olarak sıralanıyor. Tesislerde genellikle 0-12 yaş arasındaki çocuklar için 30- 50 TL arasında ücret ödenmesi gerekiyor.HAZIRLIKLAR TAMAMLANDIİzmir'in Menderes ilçesi Özdere mevkiinde bulunan bir kamp alanının müdürlüğünü yapan Erhan Cesur, bayram tatiline yönelik hazırlıkları neredeyse tamamladıklarını belirterek, "Önümüzde bayram tatili var. 220 dönüm bir arazi üzerindeyiz. Çok geniş bir alan olması sebebiyle bu tarz tatillerde çadır ve karavan sayımız çok oluyor. Bunların elektrik, su, altyapıları, alanın temizliği, duşların bakım onarımını gerçekleştirdik. Alan büyük olunca çevre temizliği çok önemli oluyor. Bayrama hazırlanıyoruz. Tadilat ve malzeme ikmalini yapıyoruz. Hazırlıkları yüzde 90 oranında tamamladık" dedi.'OLASI ORMAN YANGINLARINA YÖNELİK ÖNLEMLER ALINDI'Olası orman yangınlarına karşı önlemlerin de alındığına dikkat çeken Cesur, "Orman ve denizin birleşmiş olduğu nokta vatandaşlar için çok önemli, çünkü çadırların güneş görmemesi gerekiyor. Elektrik, aydınlatma, ortak kullanım buzdolapları gibi her türlü altyapı mevcut. Tuvalet ve duştaki yoğunluğu azaltmak için kapasitemizi arttırdık. Olası orman yangınlarına yönelik 3 ay boyunca ciddi bir hazırlık yaptık. Geçen yıl yaşanan yangınlar sebebiyle bu işi ciddiye aldık. Tesisimizdeki çalı ve makilik alanı resmi makamlardan izin alarak temizledik. Arazözlerin geçebileceği noktaların açılımını yaptık" ifadelerini kullandı.ÇADIR 110 TL, KARAVAN 200 TLKamp ücretleriyle ilgili bilgi veren Cesur, "Biz çadırlardan gecelik 110 TL ücret alıyoruz. Elektrik, aydınlatma, tuvalet ve duş fiyatın içinde yer alıyor. Karavanlardan 200 TL ücret alıyoruz. Tesisteki çadırlardan kiralamak isteyenlerin ise 200 TL ödemesi gerekiyor. Bu fiyatlar da tercih sebebi oluyor. Sakin ve huzurlu bir tatil geçirmek isteyen doğaseverler kamp tatilini tercih ediyor. Pandemi ile birlikte yüzde 600 gibi bir artış yaşandı. Doğanın içinde vakit geçirmek isteyenler bu tatile yöneldi" dedi.'TATİL DEMEK KARAVAN DEMEK'

Karavan tatili yapan vatandaşlardan Neslihan Yoldaş ise "Biz yeni karavancıyız ve çok memnunum. Yalnız kalamam ve küçük bir yerde yaşayamam sanıyordum ama öyle değilmiş. Bulunduğumuz ortam oldukça önemli. Bulunduğunuz yer keyifli ise karavanda yaşamak çok güzel. Bayram tatilinde de karavan kampında olacağız. Bizim için tatil artık karavan demek. Karavanda yorulmuyorsunuz" diye konuştu.