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Ege'nin unutulmaz oyuncusu: Turan Özdemir - Son Dakika

Ege'nin unutulmaz oyuncusu: Turan Özdemir

15.01.2022 13:57
Ege'nin unutulmaz oyuncusu: Turan Özdemir

"Dondurmam Gaymak" filminde canlandırdığı "Ali Usta" karakteriyle sinemaseverlerin gönlüne giren oyuncu ve seslendirme sanatçısı Turan Özdemir'in vefatının üzerinden 4 yıl geçti.

"Dondurmam Gaymak" filminde canlandırdığı "Ali Usta" karakteriyle sinemaseverlerin gönlüne giren oyuncu ve seslendirme sanatçısı Turan Özdemir'in vefatının üzerinden 4 yıl geçti.

Başarılı oyuncu, Suzan ve Ahmet Necati Özdemir çiftinin çocuğu olarak 11 Kasım 1952'de Muğla'da dünyaya geldi. İlk öğreniminin ilk 3 yılını Bozüyük'te, 2 yılını da Yatağan Kıbrıs İlkokulu'nda bitiren Özdemir, ortaokul eğitimini de Yatağan'da tamamladı.

Yaşamına ilişkin verdiği bir röportajda babasının sağlık çalışanı olduğunu, bu nedenle 10 yıl Bozüyük'te yaşadıklarını belirten Özdemir, şu bilgileri vermişti:

"Rahmetli babam Ahmet Necati Özdemir, Köy Enstitüsü mezunuydu. Yatağan'da iki dönem Belediye Başkanlığı yaptı. Ruhu şad olsun. Aklı, yüreği zengin bir insandı. Sevgisi ve saygınlığı herkes tarafından bilinir. Baba tarafım Demirciler Sülalesi'ndendir. Kökümüz, Denizli-Tavas'tan gelen Yörük boylarındandır. Ahiköy'e gelip yerleşmişler. Kız alıp kız vermişler. Ahileşmişler. Dedem Mehmet Ali Özdemir, Kuvayi Milliyecilerdendir. Aynı zamanda hattattı.

Anne tarafım, Marmaris- Bozburun'dan gelmedir. Dedemin Ormancı olması nedeniyle görevi gereği Yatağan'a gelmişler. Bir vesileyle annemle babam tanıştırılıyor ve evlilik oluyor. Kökleri Girit Adası'na dayanır. Yani adalılar. İki kardeşiz. Beşiktaş"n eski oyuncularından Kaya Köstepen dayım olur. Rahmetli nur içinde yatsın, iyi insandı."

2001'de kamera karşısına geçti

Çocukken köydeki gezici sinemalardan etkilenen Özdemir, "Bu sihirli dünyayı hep tanımak istedim. Filmin başrol oyuncularını taklit ederdim. Öztürk Serengil'in komedi filmlerinden etkilenir, onun taklidini yapardım. Sadri Alışık'ı bir halk kahramanı olarak görürdüm. Aradan geçen bunca yıl sonra benim için hala Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük usta oyuncusudur. Topal Ahmet Amca'nın Güneş Sineması'nda izlediğim filmlerin etkisinde kalır ve ileride hep aktör olacağımı hayal ederdim. Ne mutluyum ki bu hayalimi gerçekleştirdim." ifadelerini kullanmıştı.

Turan Özdemir, Şehir tiyatrolarında aldığı iki yıllık oyunculuk eğitiminin ardından, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

Selçuk Yöntem, Derya Baykal, Zuhal Olcay, Melek Baykal, Levent Öktem, Nihat İleri, Tamer Levent, Tomris Çetiner ve Haluk Bilginer ile okul arkadaşı olan sanatçı, mezuniyet sonrası İzmir Devlet Tiyatrosu'na atandı.

Bir süre sonra İstanbul'a taşınan sanatçı, ilk kez 2001'de kamera karşısına geçti.

Başarılı oyuncu, Yüksel Aksu'nun yönettiği, Muğlalı vatandaşların rol aldığı 2005 yapımı, "Dondurmam Gaymak" filminde başrolü üstlendi. Çekimleri Muğla'da gerçekleştirilen filmdeki rolüyle Özdemir, 13. Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

Kendisine ödül getiren filmdeki rolüyle ünü katlanan usta oyuncu, yaptığı bir açıklamada şunları söylemişti:

"Dondurmam Gaymak benim ilk sinema filmimdir. Dondurmacı Ali rolünü oynamamı isteyen Birol Güven'dir. Yönetmen arkadaşımız Yüksel Aksu'ya tavsiye eden, kabul ettiren Birol Güven'dir. Sağ olsun. Bence çok ses getirmesinin ana nedeni senaryo içeriğinin çok güçlü olmasıdır. Unutulmamalıdır ki bir film, iyi film olacaksa senaryosunun derinlemesine ve iyi yazılmış olması gerekir. Muğla ağzı, şivesi iyi konuşuyor olmam, rolümü iyi analiz etmem ve hangi sahnede ne yapacağımı iyi bilmemdir. Ayrıca bunun üzerine doğaçlamayı eklemem Dondurmacı Ali Usta rolünü evrensel kılmıştır."

"Pis Yedili", "Geniş Aile", "Kadın İsterse", "Cennet Mahallesi" ve "Tatlı Hayat" adlı dizilerde de rol alan sanatçı, "Babam Büfe", "Dursun Çavuş", "Bir Hikayem Var", "Tersine", "Sonsuz Bir Aşk", "Mavi Bisiklet", "Aç Kapıyı Çok Fenayım", "Mezarcı" ve "Kiraz Mevsimi" adlı filmlerde de oynadı.

Birçok yapımda sesiyle yer alan sanatçının kaleme aldığı "Sevgili Barış" adlı çocuk oyunu, Kıbrıs Devlet Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu, İzmir ve Ankara Devlet Opera Balesi'nde sahnelendi.

Başarılı oyuncu, "Hello Benim Güzel Türkiye'm" adlı trajikomik kabare eseriyle de Ege bölgesinde turne yaptı.

Müzeyyen Özdemir ile 1977'de evlenen sanatçının, Ezgi ve Ozan adlı iki çocuğu dünyaya geldi.

Kediyi yaşatmak isterken ağır yaralandı

Turan Özdemir, 21 Mayıs 2010'da Muğla'nın Ortakent beldesinde yoldaki bir kedinin ezilmesini önlemeye çalışırken, motosiklet çarpması sonucu ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren sanatçı, 9 Haziran 2010'a kadar yoğun bakımda kaldı.

Sanatçı, 15 Ocak 2018'de kalp krizi sonucu 65 yaşında vefat etti. Özdemir'in cenazesi, Muğla'da defnedildi.

Sanat hayatı boyunca 50'ye yakın tiyatro oyununda rol alan Özdemir'in yer aldığı dizi ve filmlerden bazıları şöyle:

"Tatlı Hayat", "Aslı ile Kerem", "Çekirdek Aile", "Estağfurullah Yokuşu", "Kurtlar Vadisi", "Cennet Mahallesi", "Kadın İsterse", "Dondurmam Gaymak", "İki Yabancı", "Mavi Gözlü Dev", "Adem'in Trenleri", "Yağmurdan Sonra", "Geç Gelen Bahar", "Mevlana Aşkın Dansı", "Üvey Aile", "Geniş Aile", "Pis Yedili", "Dostlar Mahallesi", "Aç Kapıyı Çok Fenayım", "Kiraz Mevsimi"

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Dondurmam Gaymak, Turan Özdemir, Muğla, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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