Ege'nin yemekleri Kovid-19 sürecinde ev hanımlarının elinde lezzetleniyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Ege'nin yemekleri Kovid-19 sürecinde ev hanımlarının elinde lezzetleniyor - Son Dakika

Ege'nin yemekleri Kovid-19 sürecinde ev hanımlarının elinde lezzetleniyor

6 saat önce

Zeytinyağlı sebze yemekleriyle öne çıkan İzmir'de bu ramazan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden restoranların kapanmasıyla evde yapılan yemeklere ilgi arttı.

Zeytinyağlı sebze yemekleriyle öne çıkan İzmir'de bu ramazan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden restoranların kapanmasıyla evde yapılan yemeklere ilgi arttı.

Ege mutfağı, ramazan ayında iftar sofraları için hafif ve leziz yemekleriyle bir adım öne çıkıyor.

Zeytinyağlı sebze yemekleriyle bilinen Ege mutfağının ramazana özel yemeklerinin başında enginar, zeytinyağlı dolmalar, kabak sıyırma, yoğurtlu patlıcan, mücver, kuzu etli şevketibostan, arapsaçı kavurması, kabak çiçeği dolması ve zeytinyağlı bakla gibi tatlar geliyor.

Bu yıl dünya genelinde toplumların sağlığını önemli ölçüde tehdit eden yeni tip koronavirüs nedeniyle lokantaların kapanması ramazan ayında vatandaşları ev yemeklerine yönlendirdi.

Salgın nedeniyle "Evde kal Türkiye" çağrılarına uyan İzmirli ev hanımları da bu kapsamda birbirinden lezzetli yemekleri iftara yetiştirmek için hummalı çalışmalar yürütüyor.

Evde vakit bolluğunun da etkisiyle unutulmaya yüz tutmuş yemekleri hazırlama imkanı bulan kadınlar, ramazan pidesinden ana yemeklere, şerbetlerden şambali, İzmir lokması, akaşı gibi tatlılara kadar birçok lezzeti iftara yetiştirme imkanı buluyor.

Eğitimlerle kadın istihdamı oluşturmak amacıyla faaliyet gösteren ve Türk mutfağına yönelik çalışmalar yürüten İzmir Olgunlaşma Enstitüsünde Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Demet Burçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geleneksel Ege Yemekleri" teması doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Koronavirüs, kadınları mutfağa zaman ayırmaya yönlendirdi

Bu dönemde insanların ev yemeklerine yöneldiğini ifade eden Burçak, artık ramazan sofralarında evde hazırlanan yemeklerin baş göstermeye başladığını anlattı.

Zeytinyağlı yemeklerin sağlık açısından da önemli olduğunu vurgulayan Burçak, "Koronavirüs nedeniyle insanların dışarıdaki yemek alışkanlıklarının ortadan kalkması, kadınların daha çok mutfağa zaman ayırmasına neden oldu. Bu sayede özellikle hastalıktan korunmak amacıyla bağışıklığı arttırmak için sebze ağırlıklı olmak üzere tencere yemeklerine önem vermeye başladık. Kültürümüzden gelen tencere yemeklerini beslenmemizde kullanmamızın sağlığımız açısından önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Ramazan ayında evde kaldığı sürede iftar için hazırladığı yemeklerle ilgili bilgi veren Demet Burçak, şunları kaydetti:

"Ramazanda özellikle Ege bölgesinde heybeli çorba başta olmak üzere yoğurtlu çorbalar hem serinletici olması hem de mideyi tok tutması açısından tercih ediliyor. Bunun yanında güveçte pişen et yemekleri hem sağlık açısından hem tok tutmasından dolayı tercih ediliyor. Yine tencere yemekleri olarak bildiğimiz sebzelerle yapılan patlıcanın ağırlıklı olarak kullanıldığı yemekler Ege de yine yaygın olarak yapılıyor. Ramazan ayının vazgeçilmezi pideyi de bu dönemde rahatlıkla evde yapabiliyoruz. Ev yapımı ramazan şerbeti ve limonata da çok tercih edilen içecekler arasında yer almakta. Evde yaptığımız tatlıları da iftarın ardından rahatlıkla tüketiyoruz."

Burçak, bu süreçte unutulmaya yüz tutmuş yemekleri de tarifler halinde kitaplaştırıp gelecek nesillere aktarmak istediklerini sözlerine ekledi.

"Her yemeği yapmaya çalışıyoruz"

İzmirli Cemile Şimşek ise yemek yapmayı çok sevdiğini ve bu dönemde evde kaldığı için farklı tarifler denediğini ifade etti.

Daha önceleri evde yapamadıkları şeyleri yemek için sıklıkla dışarı çıktıklarını bu dönemde ise her şeyi evde yapmaya çalıştığını aktaran Şimşek, şöyle konuştu:

"Pek çok yemeği hazır olarak dışarıdan alıyorduk, şu anda salgından dolayı evdeyiz ve hareketlerimiz azaldı buna paralel olarak da bir şeyler yapmak ihtiyacı duyuyoruz. Bu ihtiyaçlar bir yandan iş yükünü arttırırken diğer taraftan aslında hobi olarak ve zamanı verimli geçirmek için bir alternatif olarak çıkmaya başladık. Artık ev yemeklerini ve tatlılarını çok fazla tercih etmeye başladık. Şu anda hep evdeyiz ve her yemeği yapmaya çalışıyoruz. Geçenlerde lazanya canım çekti onu evde açarak yaptım."

Ege'nin yemekleri Kovid-19 sürecinde ev hanımlarının elinde lezzetleniyor

Koronavirüs, İzmir, Ege, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 12:15 Kaynak: AA


Son Dakika

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı 45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek paylaştı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek paylaştı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak         
18:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur         
18:14
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi         
18:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır         
17:50
TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli         
17:47
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı         
17:39
Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı         
17:28
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
17:28
Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu         
17:28
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil         
17:20
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti         
17:18
Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti         
17:08
Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti         
17:06
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu         
16:53
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek         
16:52
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli         
16:39
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi         
16:13
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın         
16:11
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi         
16:06
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir         
15:58
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı         
15:57
CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti         
15:44
Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı         
15:40
Yurt dışından gelerek 14 gün karantinada tutulan adam, odasını kullandığı öğrencilere burs verecek Yurt dışından gelerek 14 gün karantinada tutulan adam, odasını kullandığı öğrencilere burs verecek         
15:35
Hasta genç kız tek hayalini anlattı: Rahat nefes almak istiyorum Hasta genç kız tek hayalini anlattı: Rahat nefes almak istiyorum         
15:35
Banka önünde meydana gelen sıra kavgasında yumruklar konuştu Banka önünde meydana gelen sıra kavgasında yumruklar konuştu         
15:33
Muğla'ya giriş-çıkış yasağı kalkınca Bodrum'a giren araç sayısı yüzde 25 arttı Muğla'ya giriş-çıkış yasağı kalkınca Bodrum'a giren araç sayısı yüzde 25 arttı         
15:09
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor         
15:02
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liglerin başlamaması için çağrı yaptı CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liglerin başlamaması için çağrı yaptı         
15:02
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı         
14:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2020 18:41:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ege'nin yemekleri Kovid-19 sürecinde ev hanımlarının elinde lezzetleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]