Son Dakika Haberleri: Ege'nin yeşil pasaportlu ihracatçı sayısı artıyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Ege'nin yeşil pasaportlu ihracatçı sayısı artıyor

1 saat önce

Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) yeşil pasaport sahibi ihracatçı sayısı 1017'ye yükseldi.

Ege'nin yeşil pasaportlu ihracatçı sayısı artıyor, System.String[]
Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) yeşil pasaport sahibi ihracatçı sayısı 1017'ye yükseldi.
EİB'den yapılan açıklamada, dünya genelinde 128 ülkeye vizesiz seyahat özgürlüğü sunan yeşil pasaport sahibi ihracatçı sayısının hızla arttığı belirtildi.
Açıklamada değerledirmelerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yeşil pasaporta vize istemeyen ülkelere gerçekleştirdikleri ihracatın toplamda yüzde 75'lik paya sahip olduğunu vurguladı.
Almanya, Irak, İtalya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, İran, İsrail ve Mısır'ın yeşil pasaporta vize istemediğini aktaran Eskinazi, "Geçen yıl itibarıyla yeşil pasaportlu üye sayımız 782 olmuştu. 2019 yılının 5 aylık döneminde 235 üyenin daha yeşil pasaporta kavuşmasıyla, toplam sayı 1017'ye ulaştı." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:23 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



EİB'nin yeşil pasaportlu ihracatçı sayısı bini aştı Süper Kupa finalinde kazanan İstanbul olacak! Annesini trafik müdürüne şikayet etti: Elmasını dışarı attı Teknesinin kadın kaptanıyla ilişki yaşayan kaptanın hayatı kabusa döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 17:13:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ege'nin yeşil pasaportlu ihracatçı sayısı artıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]