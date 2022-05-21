"Ege'nin Zirvesi Gelincik Ana Tırmanışı" yarın tamamlanacak

Büyük Taarruz'un 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine gelen 120 dağcı, "Ege'nin Zirvesi Gelincik Ana Tırmanışı"nda Çukur Yaylası'na ulaştı.

Afyonkarahisar Valiliği, Çay Kaymakamlığı, Çay Belediyesi, Kocatepe Doğa ve Gençlik Sporları Derneği (KODAK) ve Deresinek Köyü Muhtarlığı iş birliğinde Sultan Dağları'nın 2 bin 675 metre yüksekliğindeki "Gelincik Ana" zirvesine tırmanmak için 2 günlük program düzenlendi.

Tırmanış için Türkiye'nin farklı illerinden gelen 120 dağcı, KODAK koordinasyonunda Deresinek Köyü'nde buluştu.

İlk gün arazi araçlarıyla Çukur Yaylası'na ulaşan dağcılar, kamp kurarak teknik toplantılarını gerçekleştirdi.

KODAK Başkanı Kaan Kabil, AA muhabirine, Büyük Taarruz'un 100. Yılı için düzenledikleri "Ege'nin Zirvesi Gelincik Ana Tırmanışı"na Türkiye'nin farklı illerinden 120 dağcının katıldığını söyledi.

Tırmanışa katılan dağcıların hepsinin deneyimli olduğunu dile getiren Kabil, şöyle konuştu:

"Sultan Dağları'ndaki Gelincik Ana, Ege Bölgesi'nin en yüksek zirvesi. Rakımı 2 bin 675 metredir. Şu anda sporcularımız araçlarıyla Çukur Yaylası'na ulaştı. Buradan zirveye, sadece 900 metre uzaklıktayız. Şimdi kampımızı kurduk. Yarın sabah saatlerinde Gelincik Ana'ya tırmanmaya başlayacağız. Güzergahımızın bir bölümde kar da bulunuyor. İnşallah, 12 kilometrelik mesafeyi 8-9 saat civarında yürümeye çalışacağız."

Aydın'dan gelen dağcı Bahar Avcu, Gelincik Ana Zirvesi tırmanışına ilk kez katıldığını vurgulayarak, "Ağrı Dağı başta olmak üzere Aladağlar, Kaçkarlar ve Hasan Dağı'nda zirvelerim var. Sultan Dağları'nda da ilk zirvemi yarın yapacağım ve heyecanlıyım. Etkinliğe çok sayıda genç sporcu da katılıyor. Bu da bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.

Konya'dan gelen dağcı Burak Deliktaş, "Ege'nin en yüksek zirvesi" unvanını taşıyan Gelincik Ana'ya yarın yaklaşık 9 saatte ulaşıp geri dönmeyi planladıklarını kaydetti.

Deresinek Muhtarı Adem Zengin ise etkinliğe katılan dağcılarla gurur duyduklarını belirterek, ellerinden geldiği kadar destek vermeye ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını anlattı.

Dağcılar, yarın Ege'nin en yüksek noktası Gelincik Ana'ya ulaşıp zirve defterini imzalayacak.