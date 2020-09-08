Ege Ordusu Komutanı emir subayının yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Ege Ordusu Komutanı emir subayının yargılanmasına başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı Fevzi Öztürk hakim karşısına çıktı.

Ege Ordusu Komutanı emir subayının yargılanmasına başlandı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı Fevzi Öztürk hakim karşısına çıktı.

İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Öztürk, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada Öztürk'ün avukatı da yer aldı.

Öztürk suçlamaların hiçbirisini kabul etmediğini belirterek, açığa alındığını, tek başına hücrede kaldığını ve mağdur olduğunu savundu.

Öztürk, FETÖ'nün TSK yapılanması içinde "mahrem imam" olarak görev alan L.Ç. ile ardışık arama yöntemiyle görüştüğü iddiası üzerine, "Hiç tanımıyorum. Mahrem imam olduğunu iddianameden öğrendim. L.Ç'nin fotoğrafını gösterdiler, tanımadım. (L.Ç. ile ortak baz verdikleri iddiası) Ortak bazın yakalandığı haritaya baktığımızda Kızılay olduğunu görüyoruz. Ortak bazdaki yerler hayatımın geçtiği yerler. Aramalarda adı geçen hat benim değil ağabeyimin eşi adına kayıtlıydı. Ağabeyim ticaretle uğraşıyordu ve tüm aileye ucuz olması için o hatlardan almıştı." dedi.

12 Mayıs 2015'te Bursa'daki bir otelde FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan M.E. isimli askeri personelle kaldığı ve 13 Mayıs'ta ayrıldığı, bu otelde aynı tarihte kalan ve ayrılan şahısların birçoğunun askeri personel oldugˆu ve FETO¨ silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ kapsamında adli is¸lem go¨rdu¨kleri iddiasına ilişkin Öztürk, "Bursa'ya kurs için gitmiştim. Askeri alanlarda yer olmadığı için otelde kaldım. Beraber kaldığım kişi samimiyetimin olduğu biri değildir." yanıtını verdi.

Öztürk FETÖ'cü olmadığını savunarak, "Sınıf birincisiydim ama erken terfi alamadım. Tayinlerim hep tercih dışı. FETÖ'cü olsaydım, kurmaylık sınavlarında elenmezdim. Soruları almış olsam zaten kazanırdım." dedi.

Mahkeme heyeti dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesi ve BTK'dan HTS kayıtlarının raporunun istenmesine ve Öztürk'ün ev hapsi şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, TSK, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 20:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ege Ordusu Komutanı emir subayının yargılanmasına başlandı - Son Dakika

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