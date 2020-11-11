Hüyüklü çocuklara kıyafet yardımı - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde öğrenim gören ilkokul öğrencilerine İzmir'de faaliyet gösteren bir vakıf tarafından kıyafet yardımında bulunuldu.

Hüyük ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesinde öğrenim gören ilkokul öğrencisi çocuklara Ege Özel Çocuklar Vakfı tarafından kıyafet yardımında bulundu. Bu çerçevede, 200 öğrencisi bulunan Çamlıca İlkokulunda öğrenim gören çocukların tamamına giysi ve ayakkabı yardımında bulunuldu.

Okulu ziyaret eden Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, sınıfları gezip bir araya geldiği öğrencilerle sohbet etti, sonrasında vakıf tarafından çocuklar için gönderilen içerisinde giysi ve ayakkabı bulunan paketlerin dağıtımı yapıldı.

Kaymakam Demirkol, vakfa öğrencilere verdiği kıyafet desteğinden dolayı teşekkür etti.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ise, "Belediye olarak yaptığımız girişimler üzerine memleketimizin çocuklarına sahip çıkan ve onları da unutmayan özel gereksinimli bireylerin toplumun her alanına aktif katılımı sağlamak amacıyla çalışan bir sağlık ve eğitim vakfı olarak tanıdığımız Ege Özel Çocuklar Vakfı'na ve yönetim kurulu başkanına ilçem adına çok teşekkür ediyorum. Bizler de bu vakfı hiç unutmayacağız" dedi. - KONYA