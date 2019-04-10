Ege Rallisi'nde 29'uncu Start

Türkiye
Ralli Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı olma özelliği taşıyan Ege
Rallisi, 12-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.
Ege Otomobil Sporları Kulübü geleneksel olarak organize edilen Obel Civata 29'uncu Ege Rallisi, Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Zafer Vatansever Ralli Şampiyonası olmak üzere 3 şampiyonaya ev sahipliği yapacak. 6 takımın mücadele edeceği yarışa Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 26, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası'nda 10, Zafer Vatansever Ralli Şampiyonası'nda 26 olmak üzere 62 otomobil, 124 sporcuyla katılacak. Seyirci özel etabının Sığacık'ta yapılacağı organizasyonda Seferihisar
Pazar Yeri, servis alanı olarak kullanılacak. Ekipler, Beyler, Çatalca
, Maden
, Gödence'nin içinde olduğu özel etapları geçecek. - İzmir