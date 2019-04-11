Son Dakika Haberleri: Ege Rallisi'ne Dap Yapı Desteği

Ege Rallisi'ne Dap Yapı Desteği

1 saat önce

Ege Bölgesinin en önemli organizasyonları arasında yer alan ve bu yıl da takvimde Türkiye Ralli Şampiyonası'nın açılış yarışı olarak yer alan 29. Ege Rallisi'nin Seyirci Özel Etabı sponsoru Dap Yapı oldu.

Ege Rallisi'ne Dap Yapı Desteği, System.String[]
Ege Bölgesinin en önemli organizasyonları arasında yer alan ve bu yıl da takvimde  Türkiye Ralli Şampiyonası'nın açılış yarışı olarak yer alan 29. Ege Rallisi'nin Seyirci Özel Etabı sponsoru Dap Yapı oldu. 

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan ve Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye Ralli Şampiyonası'nın açılış yarışı niteliğindeki 29. Ege Rallisi, 13-14 Nisan'da İzmir Seferihisar'da koşulacak. Düzenlenecek organizasyona 6 takım, 62 otomobil ve 124 sporcu katılacak.

İstanbul dışındaki ilk projesi 'Dap İzmir' ile İzmir'e verdiği önemi ve değeri vurguladığını açıklayan Dap Yapı, şimdi de İzmir'in bu önemli spor müsabakasına sponsor olarak, İzmirlilere değer üretmeye devam edeceğini belirtti. İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, Seferihisar Kaymakamlığı, Menderes Belediyesi ve Menderes Kaymakamlığı'nın destek verdiği rallide Seyirci Özel Etabı, 13 Nisan Cumartesi günü Sığacık Marina'da koşulacak. 

29. Ege Rallisi'nde servis alanı olarak Seferihisar pazar yeri kullanılacak. Ekipler ilk gün, Beyler 1 ve Beyler 2 etaplarının ardından, Dap Yapı Seyirci Özel Etabı ile günü tamamlayacak. İkinci gün ise Çatalca, Maden, Gödence köylerinin içinde olduğu Zafer Vatansever, Euphoria Aegean ve İbrahim Talda etapları ile yarış sona erecek.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:20 Kaynak: DHA
Türkiye, Ege, Spor
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