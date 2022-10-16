Ege Rallisi sona erdi

Royal Teos Ege Rallisi'ne katılan otomobillerin parkurda görüntüleri
Yarışmaya katılan otomobillerin havadan görüntüleri İZMİR - Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Royal Teos Ege Rallisi tamamlandı.
Kaynak: AA
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