Ege sahilleri, kısıtlamadan muaf olan tatilcilere kaldı - Son Dakika

TURİZMİN gözde merkezleri Muğla Bodrum ve Çeşme plajları, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı. Kısıtlamadan muaf olan az sayıda tatilci, plajlarda gönüllerince eğlendi.

İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen 'LGS ve YKS Tedbirleri' konulu genelgeye ek olarak gönderilen yazıyla, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından yerli ve yabancı turistler muaf tutuldu. Düne kadar yoğunluğun gözlendiği plajlar, boş kaldı. Gençlerin sınavda olduğu saatlerde, plajlarda sadece yerli ve yabancı turistler olduğu görüldü.

Marmaris 'in Atatürk Caddesi 'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik plajlarına gelen az sayıda tatilcilerden kimi şezlongda uzanarak dinlendi, kimi ise yüzerek denizin keyfini çıkardı. Bazı tatilcilerin maske takıp, sosyal mesafeye dikkat ettiği plajlarda bazı tatilciler ise tedbirlere uymadı.

Sıcaklığın güneşte 40 dereceye ulaştığı ilçe merkezinde de yoğunluk görülmedi. Rus eşi Olena Fatih ve çocuğuyla tatilde olan Mustafa Fatih , "Marmaris çok güzel. Eşim ve çocuğumla Ankara 'dan tatil için geldim. Buranın insanı misafirperver ve sıcakkanlı. Bir hafta boyunca ören yerlerini gezip, bol bol denize gireceğiz" dedi.

Bodrum'da ise hava sıcaklığı 32, deniz suyu sıcaklığı 24 derece ölçüldü. Kentin dünyaca ünlü Kumbahçe Gümbet ve Ortakent plajlarında da normal zamanlardaki kalabalık görüntüler oluşmadı. Tatilciler denize girip, çocuklarıyla oynadı. Tatilciler, plaja 2 metre aralıklarla konulan şemsiyelerin altında güneşlendi.

İstanbul 'dan ilk kez tatil için Bodrum'a geldiğini belirten Kenan Ayık (44), "Bodrum genelinde herkesin kurallara uyduğunu gördüm. Alınan muaf kararı bizleri mutlu etti. Güzel günün keyfini çıkarıyoruz" dedi.

Bodrum'a her yıl tatile geldiğini ifade eden Ayhan Keskin (35) ise, "Bizleri muaf tutmuşlar. Hava güzel, deniz güzel, mutluyuz" diye konuştu.

Çeşme'de ise tatilciler, sabah saatlerinden itibaren plajlara gitti. Normal günlerdeki kadar kalabalık olmasa da tatilciler yine denize girip, güneşlendi. Enver Yolver (62), "Hafta sonunu değerlendirme fırsatımız oldu. Böyle bir opsiyon bizim için iyi oldu" derken, Dicle Zorlu (17) ise "Ben seneye sınava gireceğim. Evde olacağıma burada denize girmek iyi oldu" diye konuştu.

- Muğla