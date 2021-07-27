Üye Girişi
EGE SAHİLLERİNDE ESNAF BAYRAM YOĞUNLUĞUNDAN MEMNUN KALDI - Son Dakika

EGE SAHİLLERİNDE ESNAF BAYRAM YOĞUNLUĞUNDAN MEMNUN KALDI

27.07.2021 10:10

EGE'nin gözde turizm merkezleri, 9 günlük Kurban Bayramı'nda dolup taştı.

EGE'nin gözde turizm merkezleri, 9 günlük Kurban Bayramı'nda dolup taştı. Konaklama tesislerinin yüzde 100 doluluğa ulaştığı, nüfuslarının 4- 5 katı kalabalığı ağırlayan İzmir'in Çeşme, Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ile Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde yerel yöneticiler de esnaf da memnun kaldı. Bu bölgelerde kısa süreli de olsa olumsuzluklar da yaşandı.

Kurban Bayramı tatilinde İzmir'in Çeşme ilçesinde 40 bin olan nüfus, tatilcilerle birlikte yaklaşık 1 milyona ulaştı. Cadde, sokak ve plajlar hınca hınç doldu. Zaman zaman su kesintileri ve trafik yoğunluğunun yaşandığı ilçede hizmet veren kamu personeli sayısı arttırıldı. Bugün itibari ile tatilcilerin dönüşüyle birlikte yoğunluk azaldı. Bayram tatili kalabalığından memnun olsan esnaf, yapılan alışverişin koronavirüs nedeniyle uzun süredir kapalı olan dükkanlarına adeta can suyu olduğunu söyledi.

Bursa'dan Çeşme'ye tatil için gelen Betül Akdoğdu, "Çeşme'de bayram kalabalığı dağılmış ve her yer sakin görünüyor. Kalabalık olmasını istemiyorduk bu yüzden bayramdan sonra tatil yaptık" dedi.

Azerbaycan'dan gelen Milhanim İsmailova ise, "İlk defa Çeşme'ye geliyorum ama burayı çok beğendim. Çok sıcak bir denizi var" diye konuştu.

Plajdaki sakinliği fırsat bilerek meditasyon yapan Hilal Çebir, " İstanbul'da yaşıyorum. Tatil yapmak için yoğunluğun bitmesini bekledim bu yüzden bu sabah geldim. Çeşme'yi oldukça tenha gördüm? ifadelerini kullandı.

'CAN SUYU OLDU'

Dondurmacılık yapan Ahmet Bağcı, "Vatandaşlar Çeşme Alaçatımızı özlemiş. Çok şükür ki işlerimiz oldukça iyiydi. Bu yoğunluk bugün azaldı ama yaz boyunca yine de Çeşme'nin kalabalık olacağını düşünüyorum" dedi.

'MARKETLERDE SU KALMADI'

Çiçek ve aksesuar satışı yapan Fikret Arda, "Ben hayatım boyunca böyle bir kalabalık görmedim. Su kesintileri oldu, trafik problemleri yaşandı. Ülkenin dört bir yanından misafir ağırladık. Marketlerde adeta su kalmadı" diye konuştu.

BODRUM'DA YOĞUNLUK AZALDI

Muğla'nın Bodrum ilçesi de Kurban Bayramı'nda yoğun olan turizm merkezlerinden biri oldu. Nüfusu 4 kat artan Bodrum'da plajlar doldu. İlçede, alt yapıda ve elektrik-su dağıtımında zaman zaman sıkıntılar oldu, kesintiler yaşandı. Normal günlerde 300 belediye personelinin görev aldığı ilçede bu sayı bayramda 450'yı çıkarıldı.

'VATANDAŞIN HUZURLU TATİL GEÇİRMESİ İÇİN ÇALIŞTIK'

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "İnsan sağlığını merkeze alan bir anlayışla ve 24 saat esasıyla, büyük bir dikkat ve hassasiyet içerisinde vatandaşlarımıza hizmet verdik. İlçemizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerimizle, çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyük çaba sarf ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin huzurlu bir tatil geçirmelerini sağlamak için vardiyalı bir şekilde çalıştık. Vatandaşlarımız da çevre temizliğine dikkat ettiler, belediyemize destek oldular" dedi.

'BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDE HAREKETLİLİK YAŞADIK'

İlçe esnafı, tatil yoğunluğunun işlerine yansıdığını ve pandemi döneminden sonra yaşadıkları hareketlilikten mutlu olduklarını dile getirdi. Restoran işletmecisi Koray Şirin, "Geçtiğimiz yıllara baktığımızda çok kalabalık ve beklentilerimizin üzerine iş hareketliliği yaşadık. Özellikle yerli turistlerin gelmesi ile birlikte Bodrum çok kalabalık ve dolu dolu bir bayram geçirdik. Esnaf iş yaptı ve yüzü güldü. Bundan sonraki süreçte kurallara uyup önlemleri devam ettirerek, özellikle de aşılama çalışmalarına hız vererek, Avrupa'dan daha çok turist gelmesini sağlayabiliriz" dedi.

Bayram süresince yerli müşterilerin Bodrum'u tercih etmeleri ile yoğun bir sezon geçirdiklerini belirten plaj işletmecisi Murat İşbilir ise 9 günlük hareketliliğin ilçede faaliyet gösteren birçok sektör çalışanını mutlu ettiğini ifade etti.

KUŞADASI'NDA ESNAF DA YÖNETİCİ DE MEMNUN

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli turistlerin ilgisi yoğun oldu. Günübirlik gelenlerle birlikte nüfus 1,5 milyonu geçerken, turistik çarşı ve sokaklarda yaşanan hareketlilik esnafın yüzünü güldürdü.

Kuşadası, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli turistlerin gözdesi oldu. Türkiye'nin farklı illerinden ilçeye ziyaretçi akını gerçekleşirken, otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı. Yerli turistler, Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın koyları ile plajlarda deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Yazlık 400 bin olan ilçenin nüfusu günübirlik gelenlerle 1,5 milyona yaklaştı.

İzinlerin kaldırıldığı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Aydın'dan gelenlerle birlikte, toplam 400 polis görev yaptı. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tatil sürecince topladığı atık günlük ortalamanın 2 katına çıktı. Ekipler tatil boyunca ilçenin farklı noktalarından toplam 4 bin 500 ton atık topladı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel "Sorunsuz bir bayram geçirdik. Uzun tatil en çok esnafı sevindirdi. Bol bol iş yapma fırsatı buldular" dedi.

İlçede esnaflık yapan Adem Temiz (25), "Kurban Bayramı tatili çok güzel geçti. Yerli ve yabancı yüz binlerce turist kentimizi ziyaret etti. İşlerimiz çok yoğundu. 5 gün boyunca neredeyse nefes alamadık. Uzun süren pandemi döneminin ardından bu bayram bize can suyu oldu" dedi.

Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Kuşadası'nı tercih eden Özgür Özer (31) ise, "Her gün faklı plajlarda denize girdik, deniz ve plajlar çok güzeldi. Yoğunluğa rağmen trafikte neredeyse hiç sorun yaşamadık" diye konuştu.

Yoğunluk nedeniyle atık su hattında arıza yaşanması üzerine, lağım suları Nazilli Sitesi Plajına boşaldı. Olumsuzluklara karşı hazır bekletilen ekibin müdahalesiyle arıza kısa sürede giderilirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanilazasyon İşleri (ASKİ) Daire Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan kısa açıklamada, "Bayram tatili nedeniyle 1 milyona ulaşan nüfus yoğunluğunun yarattığı aşırı tüketim sebebiyle bir noktada yaşanan iletim hattı arızasına, ekiplerimiz hızlıca müdahale ederek oluşan arıza giderilmiştir" denildi.

MARMARİS'TE YAŞAM NORMALE DÖNDÜ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte kalabalık azaldı. Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajları turistler ve ilçe sakinleri doldurdu.

9 günlük bayram tatili boyunca belediye başkanı, başkan yardımcıları ve sahada çalışanlar izinlerini iptal ederek tatilcilerin rahat ve konforlu bir tatil yapabilmesi için hummalı şekilde çalıştı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Bayramda izinleri iptal etmiştik. Ek araç kiralama ve takviye personel yapıldı. 7 gün 24 saat sokaklarda zabıta ve temizlik ekiplerimiz teyakkuzdaydı. İlçe merkezi ve 13 kırsal turistik mahallemizde 240 personel 56 çöp aracıyla sefer sayısı artırılarak günde 2 bin 500 ton çöp toplandı. 9 günlük bayram tatili süresince toplam 22 bin 500 ton atık toplandı. Kırsal mahallelerle birlikte 98 bin nüfusumuzun 6 katından fazla bir tatilci geldi. Günü birlik gelenlerle birlikte 1 milyona yaklaşan nüfusa hizmet edildi. Kısıtlı personel ile ilçemizi temiz tutup, misafirlerimize hizmetimizi yaptık" dedi.

ÇEŞME

EGE SAHİLLERİNDE ESNAF BAYRAM YOĞUNLUĞUNDAN MEMNUN KALDI
EGE SAHİLLERİNDE ESNAF BAYRAM YOĞUNLUĞUNDAN MEMNUN KALDI
EGE SAHİLLERİNDE ESNAF BAYRAM YOĞUNLUĞUNDAN MEMNUN KALDI
EGE SAHİLLERİNDE ESNAF BAYRAM YOĞUNLUĞUNDAN MEMNUN KALDI

Kurban Bayramı, Hisarcık, Bayram, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EGE SAHİLLERİNDE ESNAF BAYRAM YOĞUNLUĞUNDAN MEMNUN KALDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Güne yükselişle başlatan gram altın 495,8 liradan satılıyor 11:16 Güne yükselişle başlatan gram altın 495,8 liradan satılıyor Dünyanın ilk gülücük emojisine sahip matarasına büyük ilgi! 1 ayda 10 bin ziyaretçi geldi 11:11 Dünyanın ilk gülücük emojisine sahip matarasına büyük ilgi! 1 ayda 10 bin ziyaretçi geldi Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız 11:07 Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız
Sokak ortasında güpegündüz dehşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti 11:01 Sokak ortasında güpegündüz dehşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti Herkes turizm sektörüne geçti, şimdi 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar 10:52 Herkes turizm sektörüne geçti, şimdi 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı 10:37 Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı
Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi 09:51 Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ifşa oldu 00:10 Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ifşa oldu

Son Dakika Haberleri
11:15 Güne yükselişle başlatan gram altın 495,8 liradan satılıyor
11:11 Güne yükselişle başlayan dolar 8,57 seviyelerinden işlem görüyor
11:10 Dünyanın ilk gülücük emojisine sahip matarasına büyük ilgi! 1 ayda 10 bin ziyaretçi geldi
11:07 Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız
11:04 Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi
10:53 Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı
10:51 Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407
10:42 Amazon iddialarından sonra yükselişe geçen Bitcoin, gelen yalanlamayla ibresini düşürdü
10:34 AK Partili Mehmet Özhaseki de mülteci tartışmalarına katıldı: Bazı şehirlerde sanayiyi onlar ayakta tutuyor
10:33 Doğu Karadeniz için sel ve su baskını uyarısı! İşte Meteoroloji'nin uyardığı 5 il!
Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun Tayland sokaklarını istila etti Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun Tayland sokaklarını istila etti         
11:21
Vaka artışı tüm gözleri aşı olmayan 22 milyona çevirdi! İşte en çok sığındıkları 10 bahane Vaka artışı tüm gözleri aşı olmayan 22 milyona çevirdi! İşte en çok sığındıkları 10 bahane         
11:15
Güne yükselişle başlayan dolar 8,57 seviyelerinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,57 seviyelerinden işlem görüyor         
11:11
Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi         
11:05
Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı         
10:54
Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407 Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407         
10:51
Öz kızını boğup, intihara kalkıştı! Cani baba ifadesiyle kan dondurdu Öz kızını boğup, intihara kalkıştı! Cani baba ifadesiyle kan dondurdu         
10:29
Yazın ortasında 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzaraya inanamadı Yazın ortasında 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzaraya inanamadı         
09:45
Eski eşine Eski eşine "Şeytan görsün yüzünü" diyen Serdar Ortaç'a Chloe'den jet yanıt: Hikayenin iki yüzü var         
22:42
Polisin tabancasını elinden alan Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında hapis istemi Polisin tabancasını elinden alan Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında hapis istemi         
22:12
Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'un hesabı çalınınca hemen emniyete koştu Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'un hesabı çalınınca hemen emniyete koştu         
18:10
"Görüntülerdeki beyaz madde pudra şekeri" diyen Kürşat Ayvatoğlu'nun kanında uyuşturucu tespit edildi         
18:03
Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede iğrenç detaylar Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede iğrenç detaylar         
17:27
Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi         
17:24
Mavi Şimşekler, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşma sağladı Mavi Şimşekler, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşma sağladı         
16:51
Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var         
14:36
Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar         
14:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 11:35:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: EGE SAHİLLERİNDE ESNAF BAYRAM YOĞUNLUĞUNDAN MEMNUN KALDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement