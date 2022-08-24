Ege sahillerinde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturuyor - Son Dakika
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Ege sahillerinde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturuyor

24.08.2022 12:07
Ege sahillerinde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturuyor

Türkiye'nin en güzel sahillerinin başında gelen Kuşadası ve Pamucak sahillerinde gün batımı manzaraları seyrine doyum olmaz görüntüler oluşturuyor.

Türkiye'nin en güzel sahillerinin başında gelen Kuşadası ve Pamucak sahillerinde gün batımı manzaraları seyrine doyum olmaz görüntüler oluşturuyor.

Ege Bölgesi'nin en güzel kıyı şeridi olan Kuşadası'ndan Pamucak'a kadar olan sahil şeridi, gündüzleri sıcaktan bunalıp serinlemek isteyenlerin, geceleri de fotoğrafçıların ve doğaseverlerin akınına uğruyor.

Aydın'ın usta gazetecilerinden Atilla Karpınar'ın çekip paylaştığı gün batımı fotoğrafları yoğun ilgi görürken, her köşesi ayrı bir güzellik barındıran Ege Bölgesi müthiş manzaralı dağları ve sahil şeridi ile fotoğraf sanatçılarının da uğrak yeri haline geldi.

(Ekrem Keser - İHA)

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Kaynak: İHA

Kuşadası, Türkiye, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ege sahillerinde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ege sahillerinde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturuyor - Son Dakika
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