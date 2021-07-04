Ege sahillerinde normalleşme sürecinin ilk kısıtlamasız pazar gününde yoğunluk yaşandı - Son Dakika

İzmir ve Aydın'daki sahiller, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan normalleşme sürecinin kısıtlamasız ilk pazar gününde doldu.

İzmirliler ve çevre illerden gelen tatilciler, Çeşme ilçesindeki ünlü Ilıca Plajı'nda yoğunluk oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Çeşme sahillerine gelenler denizin keyfini çıkardı. Plaj şemsiyeleriyle güneşten korunmaya çalışan tatilciler, sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı ilçede bazı kişiler de sahillerde güneşlenmeyi tercih etti. Tatil mutluluğu yaşayan çocuklar da kumsalda oynadı.

Plajların önemli ölçüde dolduğu ilçede araç trafiğindeki yoğunluk da dikkati çekti.

Tatilcilerden Fatih Evsen, Manisa'dan geldiklerini belirterek kısıtlamanın kalkmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Diğer günler çalıştığı için sadece pazar günü tatil yapabildiklerini ifade eden Evsen, "Uzun süredir kısıtlamalardan dolayı hiçbir yere gidemiyorduk. Evlerde çok sıkılıyorduk. Çok iyi oldu. İnsanlar çok sıkılmış. Dört gözle bugünü bekliyorduk aslında. İnşallah bu virüs tamamen biter, eski günlerimize döneriz." dedi.

Çeşme sakinlerinden Çiçek Yalçın ise sahillerde yaşanan yoğunluğun normal olduğunu belirterek, "O kadar süre kapalı kaldıktan sonra insanlar yasakların kalkmasına çok mutlu oldu. İnsanlar dikkat etmeli. Bir daha kapanma olmaması için hepimiz dikkat etmeliyiz." diye konuştu.

Öte yandan Kovid-19 sürecinde deniz ve rüzgardan uzak kalan sörf tutkunları Alaçatı'da sörfün tadını yaşadı.

Aydın sahillerinde yoğunluk

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçesindeki sahillere de yerli ve yabancı turistler akın etti.

Kuşadası'nda Kadınlar Denizi Plajı, Sevgi Plajı ve Kuştur Sahilinde yoğunluk oluştu. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da yoğunluktan dolayı araç trafiğine kapatıldı.

Didim'de de dünyaca ünlü Altınkum Plajı, turistlerin tercih ettiği yerlerin başında geldi. Bazı turistler tekne turlarıyla ilçedeki koylarda yüzmeyi tercih etti.