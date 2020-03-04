Ege sahillerinde sığınmacı hareketliliği - Son Dakika
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Ege sahillerinde sığınmacı hareketliliği

23 dakika önce

Yunanistan'a deniz yoluyla geçmek isteyen bir grup sığınmacı, İzmir'in Dikili ilçesine gelerek sahil bandında beklemeye başladı.

Ege sahillerinde sığınmacı hareketliliği, System.String[]

Yunanistan'a deniz yoluyla geçmek isteyen bir grup sığınmacı, İzmir'in Dikili ilçesine gelerek sahil bandında beklemeye başladı.

Bademler mevkisinde Midilli Adası'na çok yakın konumdaki bir koyda zeytinlik arazide bekleyen, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu yaklaşık 50 kişilik sığınmacı grubu, lastik bot temin etmek için çalışma yapıyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle güvenlik güçleri tarafından denize açılmalarına bugün için izin verilmeyen sığınmacıların havanın sakinleşmesiyle karşı kıyıya geçmeyi denemesi bekleniyor.

Sığınmacılar, Yunan polisinin kara sınırında düzensiz göçmenlere yaptığı sert müdahalelere tepki göstererek Almanya'ya gitmek için her yolu deneyeceklerini ifade ediyor.

Midilli Adası, Yunanistan, Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:26 Kaynak: AA
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