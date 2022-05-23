Ege Savunma Sanayi Zirvesi'22, başlıyor!

Ege Üniversitesi Savunma Teknolojileri Topluluğu (Ege SAVTEK) tarafından düzenlenen ve Ege Bölgesi'nin öğrenci organizasyonlu ilk savunma zirvesi olan Ege Savunma Sanayi Zirvesi (ESSZ), başlıyor. Tüm öğrencilerin katılımına açık olan etkinlik, 24 Mayıs Salı günü 10: 00'da Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde.

Ege Savunma Sanayi Zirvesi neler sunuyor?

Ege Savunma Sanayi Zirvesi'nde alanında uzman kişilerin vereceği konferansa katılabilir, fuaye alanındaki şirketlerin ve Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı'nın stantlarını gezerek sorularınızı sorabilirsiniz. Etkinliğe katılım ücretsiz olup kayıtlar kapıdan alınacaktır.

Siz de bu etkinliğe katılmak ve konuyla ilgili bir sertifika almak için 24 Mayıs Salı günü 10: 00'da Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde olabilirsiniz.

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