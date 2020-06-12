Ege Seramik ortaklarına kar payı dağıttı, yönetimi yeniledi - Son Dakika

Ege Seramik ortaklarına kar payı dağıttı, yönetimi yeniledi

Türk seramik sektörünün önde gelen markalarından Ege Seramik, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda da ortaklarına düzenli kar dağıtımı yaptığını duyurdu.

Ege Seramik ortaklarına kar payı dağıttı, yönetimi yeniledi, System.String[]

Türk seramik sektörünün önde gelen markalarından Ege Seramik, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda da ortaklarına düzenli kar dağıtımı yaptığını duyurdu. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası Ege Seramik AŞ Yönetim Kurulu da yeniden yapılandırıldı.

İzmir Kemalpaşa'da 416 bin 752 metrekarelik bir alan üzerinde kurulu olan Ege Seramik 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Ege Seramik AŞ'nin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı da dün Kemalpaşa'da gerçekleştirildi. Toplantıda 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler ve diğer gündem maddeleri ortaklar ve pay sahiplerine aktarıldı. Ege Seramik, toplantı sonrası yaptığı açıklamada geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda da ortaklarına düzenli kar dağıtımı yaptığına dikkat çekti.

YÖNETİM KURULU YENİDEN YAPILANDIRILDI

Genel Kurul toplantısında alınan kararlar sonrası, Ege Seramik AŞ Yönetim Kurulu yeniden yapılandırıldı. Ege Seramik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Polat, Genel Kurul sonra açıklama yaptı. Polat,  "Geçtiğimiz yıl zorlu ekonomik süreçlerin yansımalarına rağmen ürünlerimizi hem ulusal hem de uluslararası pazarlara sunmaya tüm hızımızla devam ederek, sektördeki gücümüzü daha da ileri taşıdık. Ege Seramik her zaman olduğu gibi, bu yıl da zorlu süreçleri, bilgi, birikim ve tecrübesi ile kolaylıkla aşmıştır. Geleneğimizi bozmayarak, bu yıl da ortaklarımıza kar dağıtıyor olduğumuz için gururluyuz" dedi ve ekledi:

"Geçtiğimiz ay Yönetim Kurulumuzda aldığımız kararlar ile grup şirketlerimiz içerisinde farklı görevler üstlenen, başarı grafiğimizin her geçen gün artmasına katkı sağlayan değerli yöneticilerimizin atamalarını gerçekleştirdik. Mayıs ayında yapılan atamalarda, şirketimizin Genel Müdürü Sayın Göksen Yedigüller'i Operasyon Grup Başkanlığı görevine, Grup şirketlerimizden Ege Vitrifiye AŞ'nin Genel Müdürü Sayın Merter Savaş'ı ise Ege Seramik Genel Müdürlüğü görevine getirdik. Yöneticilerimizin başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca Genel Kurulumuzda üst yönetim kadememizde ve yönetim kurullarımızda da yeni dönemde bazı değişiklikler planladık. Bu değişikliklerde ne mutlu bize ki, çok değerli yöneticilerimizle hala birlikte, ancak farklı kulvarlarda çalışmaya ve kendilerinin bilgi, birikim ve tecrübelerinden faydalanmaya devam ediyoruz"

Murat Polat açıklamasına şöyle devam etti:

"Yönetim Kurulu Üyemiz İbrahim Fikret Polat Yönetim Kurulu Başkan Vekili olurken, İbrahim Polat Holding CFO'su Sayın Nilgün Aytekin ve Operasyon Grup Başkanı, Sayın Göksen Yedigüller Yönetim Kurulumuzda ilk defa yer alacaklar.  Çok uzun yıllardır Yönetim Kurulumuzda görev alarak, şirketimizin stratejik kararlarında ve kilometre taşlarımızda çok önemli katkıları olan İbrahim Polat Holding CEO'su Sayın Baran Demir'e şirketimiz adına teşekkürlerimizi sunarım. Holding CEO'muz olarak katkılarını ve desteğini ilerleyen günlerde de almaya devam edeceğiz. 45 yıldır Ege Seramik AŞ bünyesinde birçok görev alan ve şirketimizin kuruluşundan itibaren bu önemli konuma gelmesinde çok büyük katkıları olan Sayın Bülent Zıhnalı'ya bütün Ege Seramik ailesi adına teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte vizyonu ve tecrübeleri ile Yönetim Kurulu Danışmanımız olarak şirketimize destek vermeye devam edecektir"

"YÖNETİM KURULLARINDA EN FAZLA KADIN ÜYE ORANINA SAHİP ŞİRKETLERDEN BİRİYİZ"

Ege Seramik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Polat, "Ayrıca kadınların iş yaşamına kattığı pozitif değere olan inancımızı, Yönetim Kurulu içerisinde, Holdingimizin CFO'su Sayın Nilgün Aytekin'e yer vererek daha da güçlendirdik. Böylece yönetim kurullarında en fazla kadın üyesi oranına sahip şirketlerden biri olma unvanımızı da perçinlemiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu vesile ile yönetim kurullarımızda daha önce görev yapmış ve bugünlere gelinmesinde rol oynamış tüm Yönetim Kurulu Üyelerimiz'e katkıları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"ZORLU SÜRECE RAĞMEN GÜÇ KAYBETMEDEN ÜRETİME DEVAM EDİYORUZ"

Bu yıl tüm dünyanın karşılaşmış olduğu çok daha zorlu şartların ve durumların etkilerine rağmen yarım asrı aşkın tecrübeleri ile süreçleri güç kaybetmeden ilerlettiklerine de açıklamasında vurgu yapan Polat, "Her gün gelişen vizyonumuz ve yenilenen yapımız ile sağlam adımlarla üretimlerimize devam ediyoruz. Bu zorlu dönemde özverilerini ve emeklerini her daim hissettiğim, bu ailenin ve başarıların bir parçası olan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Markamızın gücünü, firmamızın başarılarını birlikte korumaya ve daha da geliştirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 10:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ege Seramik ortaklarına kar payı dağıttı, yönetimi yeniledi - Son Dakika

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