Ege takımları Play-Off'ta rakip

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki Play-Off yarı finalinde yarın Ege ekipleri Somaspor ve Muğlaspor karşı karşıya gelecek.

Antalya'da düzenlenen finallerde Gloria Sports Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Alper Çetin yönetecek. Maçta eşitlik halinde uzatmalar, yine eşitlik halinde ise e seri penaltılarda mağlup edecek taraf, finalde Pazarspor- Nevşehir Belediyespor eşleşmesinin galibiyle 2'nci Lig' çıkmak için karşılaşacak. Yıllar süren amatör lig macerasının ardından bu sezon 3'üncü Lig'e dönerek küllerinden doğan Somaspor, koronavirüs salgınıyla sezon durmadan önce 28 maçta topladığı 45 puanla ikinci sırayı elde etti. Yıllarca 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de yer aldıktan sonra Somaspor gibi bir dönem amatöre kadar düşen Muğlaspor da 41 puanla 2 gol averajı farkıyla adını Play-Off'a yazdırdı.

- İzmir