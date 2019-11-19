Ege-Teknopark ilk ödülünü Bakan Varank'tan aldı

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörlüğünün yüzde 100 hisse sahibi olduğu "Yaşam Bilimleri ve Sağlık" temasında öncelikli olarak faaliyetlerini sürdüren Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, "7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri" ödül töreninde, ödül aldı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Ege-Teknopark yönetimi, ödülü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan aldı.



Türkiye'de faal olarak çalışan teknoloji geliştirme bölgelerinin performanslarını değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 3 farklı kategoride en başarılı teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge merkezlerini belirledi. Ankara'da düzenlenen 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge merkezleri ödül törenine; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakan yardımcıları, üniversite rektörleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge merkezlerinin temsilcileri katıldı. Ege-Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile Genel Müdür Vekili Burcu Ersoy ve Ege-Teknopark yetkilileri de törene davet edildi.



İlk ödül



Konuşmaların ardından, 80'den fazla teknoloji geliştirme bölgesi ve yaklaşık bin Ar-Ge merkezi arasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, "Erken Aşama Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Arasında En Hızlı Büyüme Kaydeden 2. Teknopark" ödülüne layık görüldü. Ödülü, Ege-Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Rektör Budak, Genel Müdür Ersoy, Ege-Teknopark ekibinden Anıl Baybura ile Derya Torun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan aldı. Ege Üniversitesinin her alanda önemli bir atılım içinde olduğunu kaydeden Bakan Varank, Rektör Budak'ı tebrik etti. 2014 yılında kurulan Ege-Teknopark'ın tarihinde ilk kez ödül aldığını hatırlatan Rektör Budak, "Yaşam bilimleri ve sağlık temasında öncelikli olarak faaliyetlerini sürdüren Ege-Teknopark, yüzde 100 doluluk oranına ulaşmış durumda. Yönetim olarak, teknoparkımız bünyesinde faaliyet gösteren firmaların yaptığı Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının daha görünür olması, üniversite- sanayi işbirliği anlamında somut ürünlere dönüşmesi için yoğun bir çaba harcıyoruz. Geliştirilen ürünlerin ülke ekonomisine katkı sağlamasına büyük önem veriyoruz. Bilime olan desteğimizi her geçen gün arttırarak sürdürüyoruz. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu. - İZMİR